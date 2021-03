29.03.2021 h 18:39 commenti

Vaccini, il centro Pegaso 2 accelera: oggi somministrate 350 dosi più quelle agli ultra80enni

Dopo il caos di venerdì sono stati creati, transennati e ben evidenziati i percorsi d'accesso alla struttura. Si vaccina sia di mattina sia di pomeriggio: solo per Pasqua e Pasquetta l'hub sarà aperto solo mezza giornata



Per evitare altri incidenti di percorso come quello occorso venerdì pomeriggio (

Da oggi, 29 marzo, il centro vaccinazioni al Creaf è aperto mattina e pomeriggio. Finalmente i quantitativi di dosi a disposizione sono congrui e la struttura di via Galcianese può prendere un ritmo più sostenuto per dare un'accelerata che permetta di recuperare il tempo perso. Oggi sono state somministrate 350 dosi: 100 Moderna la mattina e 250 Astrazeneca il pomeriggio. Si prosegue domani e nei giorni successivi con un quantitativo analogo. Si rallenta solo nei giorni di Pasqua e Pasquetta quando l'hub sarà aperto solo la mattina.Per evitare altri incidenti di percorso come quello occorso venerdì pomeriggio ( leggi ), sono stati creati, transennati e ben evidenziati i percorsi d'accesso alla struttura dal lato di via Galcianese in modo che non ci sia commistione con il cantiere presente all'interno dell'immobile industriale da parte di un'azienda che ha affittato gli spazi opposti a quelli sanitari. L'allargamento dell'orario di apertura ha permesso di dividere le vaccinazioni Moderna da Astrazeneca con appuntamenti meno concentrati.

Al pian terreno del centro Creaf, con ingresso da via Dossetti, operano oltre venti medici di medicina generale che hanno preferito questo spazio per effettuare la vaccinazione degli ultraottantenni. Altri sono rimasti al proprio studio o optano per i distretti. In ogni caso il vaccino Pfizer è arrivato in grandi quantità questa sera e da domani ciascuno di loro avrà almeno 18 dosi a disposizione, il triplo delle precedenti assegnazioni, che si aggiungono ai richiami e che possono aumentare ulteriormente se il numero di anziani da vaccinare è alto. L'obiettivo della Regione è chiudere il giro delle prime dosi per la fine di aprile e quello dei richiami (21 giorni dalla prima) per metà maggio.

Per risalire dagli ultimi posti nella classifica nazionale della vaccinazione degli over 80, la Regione ha messo in campo anche le Usca, le unità speciali di continuità assistenziale, che ieri a Prato hanno vaccinato 18 anziani allettati su indicazione dei medici di medicina generale. Le Usca si occuperanno anche di allettati ultrafragili.

E a proposito di quest'ultima categoria, l'ospedale Santo Stefano fa la sua parte somministrando Moderna ai pazienti che hanno un legame quasi quotidiano con la struttura. Un esempio per tutti sono i dializzati ma anche i trapiantati. Nello scorso fine settimana i nefrologi pratesi ne hanno vaccinati 250. Ora l'obiettivo è arrivare anche ai nefropatici in trattamento conservativo. Più complessa invece, la vaccinazione dei pazienti oncologici perché la somministrazione deve essere effettuata in un preciso momento tra una terapia e l'altra.