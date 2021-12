27.12.2021 h 14:22 commenti

Vaccini, via alla terza dose per 16-17enni. Da oggi torna in pista il Pellegrinaio

E' prenotabile il booster anche per i fragili 12-17. Intanto il centro vaccinale di piazza dell'ospedale è ripartito con le prime 180 dosi. L'hub per i bambini resta il Creaf

Dalle ore 18 di oggi, lunedì 27 dicembre, è possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose “booster” (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni, come stabilito dalla circolare del Ministero della salute.

Per quanto riguarda gli adolescenti più fragili (con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti) la prenotazione potrà essere fatta dai 12 anni in su, quindi 12-17: per la definizione dei soggetti con elevata fragilità, la circolare ministeriale fa riferimento all'allegato disponibile all'indirizzo https://bit.ly/32lN9T3.

Da oggi pomeriggio è nuovamente aperto anche il centro vaccinale al Pellegrinaio nuovo che si occuperà di terze dosi e in generale della vaccinazione degli adulti. I bambini dai 5 agli 11 anni resteranno al Creaf dove si procede con 100 dosi al giorno che si aggiungono alle 1.200 per gli adulti.

Il servizio alla struttura in piazza dell'ospedale è gestito dalle associazioni di volontariato Croce rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia. Il medico e il coordinatore di sala sono invece dell'Asl Toscana centro. Tre le postazioni attivate al momento per un totale di 180 dosi giornaliere ma per i prossimi giorni si arriverà gradualmente a 250. In base alla domanda sarà poi valutato se potenziare ulteriormente l'offerta.