Vaccini, boom di richieste in farmacia: in pochi giorni agende esaurite

Agende prenotate anche per la prima settimana di settembre, intanto i pediatri iniziano a contattare le famiglie per fissare le date delle prime dosi. Pochi quelli da convincere, ma ci sono anche dubbi che gli stessi medici definiscono bizzarri

Boom di prenotazione per i vaccini nelle farmacie, in cinque giorni già coperte le agende di due settimane e ora si iniziano quelle per la prima di settembre. In attesa della prima dose non solo i giovani, ma anche i cinquantenni e i sessantenni. "Nonostante l'inizio della campagna in pieno periodo vacanziero - spiega Sergio Bottari presidente di Federfarm Prato - abbiamo avuto tante richieste, probabilmente aumenteranno anche le dosi a disposizione, per ora ne abbiamo 24 a settimana". Nei frigoriferi delle farmacie oltre al Jonshon&Jonshon anche il Pzifer, quindi al momento della prenotazione della prima dose viene fissato anche l'appuntamento per il richiamo. "La macchina è partita in sordina - continua Bottari - avevamo l'adesione del 60% delle farmacie, ma ora molte sono chiuse per ferie, i tempi si sono allungati rispetto a quanto annunciato a maggio. Sono però fiducioso che alla riapertura avremo molte conferme da parte dei colleghi, inoltre quelle aperte hanno poco personale e quindi andremo a pieno regime a fine mese". Ad oggi hanno aderito infatti 25 farmacie.

Tante anche le richieste di tamponi che grazie ad una convenzione a cui hanno aderito 13 farmacisti, costano 8 euro per i minorenni e 15 per gli over 18. "Credo - conclude Bottari - sia la conseguenza del green pass, infatti la richiesta è aumentata proprio in concomitanza con l'obbligatorietà di esibire un tampone negativo se non si possiede quello vaccinale" .

Intanto anche i pediatri hanno iniziato la campagna vaccinale per i ragazzi fra i 12 e i 14 anni, sono gli stessi medici a contattare le famiglie. Ma molti genitori hanno già chiamato i medici per avere informazioni di tipo pratico, ad esempio se è possibile fissare l'appuntamento per il richiamo direttamente in ambulatorio piuttosto che negli hub, oppure prenotare la prima dose in tempo per avere la seconda prima dell' inizio della scuola, c'è anche una piccola minoranza, però, che manifesta preoccupazione per le conseguenze del vaccino."Le famiglie - spiega Luciana Bincalani segretaria provinciale Fimp (Federazione italiana medici pediatri) - sono consapevoli dell'importanza della vaccinazione, per qualcuno però serve qualche chiarimento di tipo scientifico che volentieri diamo". Come sempre ci sono anche dubbi, che gli stessi pediatri definiscono bizzarri come quello che il vaccino blocca la crescita dei bambini o rende sterili. "La risposta - spiega Biancalani - è ovviamente no, non c'è nessuna correlazione, come del resto per la sterilità, nessuna connessione anche in questo caso". I pediatri vaccineranno pressi i propri ambulatori.

Ieri nuovo incontro in Regione con i medici di famiglia: "Siamo pronti a vaccinare anche i ragazzi fra i 12 e i 16 anni - annuncia Alessandro Benelli segretario Fimmg (Federazione italiana medicina generale ) Prato - visto che rappresentano una parte importante dei nostri pazienti".

L'obbligo di mantenere il pediatria di norma è fino ai 14 anni, ma molte famiglie per comodità chiedono la deroga già a 12.