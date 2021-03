30.03.2021 h 15:52 commenti

Vaccini Astrazeneca in ritardo, slittano le prenotazioni dell'1 e 2 aprile

Giani assicura che saranno recuperate i giorni di Pasqua e Pasquetta anche vaccinando fino a mezzanotte. Intanto la seduta congiunta delle commissioni consiliari 3 e 4 ha affrontato il tema del caos al centro Pegaso 2 e delle difficoltà nel prenotarsi sul sito della Regione

Per un ritardo nelle consegne delle 70 mila dosi del vaccino AstraZeneca destinate alla Toscana, slittano le prenotazioni dell'1 e del 2 aprile effettuate da cittadini nati fra il 1941 e il 1951, circa 19mila in tutta la regione. Lo ha annunciato nel primo pomeriggio di oggi, 30 marzo, il sindaco Matteo Biffoni al termine della seduta congiunta delle commissioni consiliari 3 e 4 che si è occupata anche dell'episodio di sovraffollamento capitato venerdì ( leggi ) all'hub vaccinale allestita all'ex Creaf e alle difficoltà che i cittadini stanno riscontrando con il portale delle prenotazioni.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, fa sapere che le prenotazioni dei primi due giorni di aprile saranno spostate ai giorni immediatamente successivi, con vaccinazioni anche nelle sere di Pasqua e Pasquetta. "In modo informale mi è stato detto che dovrebbero arrivare il 2 mattina, e conseguentemente essere pronti per il 3", ha aggiunto Giani: "Cercheremo le persone prenotate per l'1 e il 2 aprile - ha spiegato - e cercheremo di sistemarle in orari che non erano coperti dalla pianificazione, probabilmente anche a Pasqua e Pasquetta useremo orari dalle 20 a mezzanotte. Cercheremo di non distogliere la pianificazione di chi ha ricevuto l'appuntamento dal 3 aprile ai giorni successivi".

Tornando alla commissione di oggi, il comandante della polizia municipale, Marco Maccioni e l'assessore Flora Leoni hanno fornito il numero aggiornato dei controlli effettuati dall'inizio della zona rossa, il 15 marzo a ieri, 29 marzo. Le pattuglie impiegate con modalità interforze sono state 94 che hanno controllato 1127 soggetti, 26 quarantene e 259 attività commerciali. Le sanzioni sono state 48 che aggiunte a quelle elevate dal 6 novembre a oggi portano il totale a 371 sanzioni.

Tra l'altro, stamani il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deciso un potenziamento dei controlli per tutto il fine settimana di Pasqua con un'attenzione particolare lungo le principali direttrici cittadine e provinciali e nei punti a più alto rischio assembramento.

Quanto al pasticcio Creaf, argomento sollecitato dal consigliere di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno, giunto sul posto su segnalazione dei cittadini che hanno chiamato anche la polizia municipale, il sindaco Matteo Biffoni l'ha definita "una situazione intollerabile ma anche una tempesta perfetta. Oltre alle 180 persone da vaccinare con Astrazeneca, se ne sono aggiunte 88 fragili per Moderna, con accompagnatore al seguito. Un appuntamento ogni tre minuti è oggettivamente troppo per far funzionare la macchina con fluidità. In più c'è stato il problema con il cantiere vicino e la situazione è peggiorata. Voglio sottolineare però che dal 1° gennaio a oggi, questa è stata l'unica problematica segnalata e che da nessuna parte della Toscana c'è un centro vaccinazioni completo come quello che l'Asl ha allestito in via Galcianese". I commissari hanno anche preso atto della sistemazione dei percorsi e degli ingressi e l'allargamento dell'orario di apertura, attuata da subito al Creaf per evitare che episodi come quello di venerdì possano riaccadere con l'aumento, annunciato e auspicato, delle dosi a disposizione.

Il consigliere del Centrodestra, Leonardo Soldi, ha esortato il sindaco a farsi portavoce in Regione dei problemi che tanti cittadini stanno incontrando con il portale delle vaccinazioni tra server bloccato e procedure farraginose. Lamentele che sono arrivate anche al primo cittadino e di cui si è impegnato a farsi carico.

(e.b.)