Vaccini antinfluenzali gratuiti per i donatori dell' Avis. Ecco come prenotare

Le dosi messe a disposizione dalla regione Toscana nell'ambito di una campagna di prevenzione per evitare che durante l'inverno diminuiscano le donazioni di sangue e plasma. Fino al 15 dicembre possibilità di eseguire i test sierologici anticovid

Vaccinazione antinfluenzale gratuita per i donatori dell'Avis a partire dal 15 ottobre. Dopo la possibilità di fare i test sierologici in occasione della donazione fino al 15 dicembre, l'associazione, tramite la regione Toscana, mette a disposizione dei propri soci un altro importante servizio a tutela della salute di tutti. Il vaccino è prenotatile presso il proprio medico curante, oppure al dipartimento di prevenzione di via Lavorane (su appuntamento) presentando il tesserino.

“Vaccinarsi – si legge in una nota dell'associazione - è sempre un beneficio fortemente raccomandato per chi dona visto che diminuisce il rischio di trasmettere il virus a chi necessita di trasfusioni”.

Intanto, dopo l'emergenza carenza sangue dell'estate, i donatori sono tornati, ma proprio per evitare che si assista a una nuova ondata di defezioni dovute all'influenza l'associazione invita tutti a prenotare il vaccino. Precauzione che quest'anno è particolarmente importante per selezionare i sintomi da influenza da quelli del Covid .





