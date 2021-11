15.11.2021 h 16:11 commenti

Vaccinazioni nelle scuole riattivando i medici scolastici, la proposta del presidente Puggelli

Da settembre non sono stati rinnovati i contratti e domani entra in vigore il nuovo protocollo anticontagio per gli istituti scolastici. L'assessore Santi scrive ad Anci per modificare le norme previste per gli 0-6 anni

Alla vigilia della entrata in vigore del nuovo protocollo anticontagio nelle scuole, previsto per domani mercoledì 17 novembre, dalla Provincia e dal Comune diventa più pressante la richiesta ad Asl Toscana Centro di riattivare i contratti ai medici scolastici. Figura prevista durante l'emergenza covid, ma da settembre non più in servizio. "E' una mia battaglia personale - ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia - che ora si arricchisce di una nuova proposta: tra i suo compiti anche quello di vaccinare, direttamente all'interno delle scuole. Una misura che sicuramente può dare un'accelerata alla campagna vaccinale".

Per Ilaria Santi, invece, il ripristino del medico scolastico è necessario per gestire la fase dei contagi, soprattutto nelle scuole con alunni da zero a sei anni. "Sono la fascia di popolazione fra le meno protette - ha sottolineato l'assessore - e quindi mi preoccupa la gestione dei contagi. A questo si aggiunge anche che la nuova normativa stabilisce che basta un positivo per mettere in quarantena almeno per dieci giorni tutta la bolla". A questo proposito Santi ha anche scritto a Anci per chiedere al governo di modificare il protocollo e renderlo meno stringente, evitando il periodo di isolamento per così tanti giorni.

Tra le novità introdotte dal nuovo protocollo, oltre al voucher per i tamponi gratuiti, anche quella per i genitori di consultare il registro di classe elettronico per avere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie nel caso in cui la classe sia messa in quarantena.