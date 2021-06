Nel comune di Prato il 97% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose del vaccino anticovid (mentre nelle Rsa la percentuale sale al 100%). Per la fascia di età 70/79 anni la copertura è dell'86%, per 60/69enni del 71%, mentre cala la percentuale per i 50/59enni con il 42% e per i 40/49enni che arriva al 26%, ma in questo caso la campagna è ancora in pieno svolgimento.

I dati sono stati resi noti durante la commissione congiunta 4 e 5 da Rosella Cecconi, responsabile dipartimento di Prevenzione di Prato. Tra gli ospiti anche Daniela Matarrese direttrice dell'ospedale Santo Stefano, Lorena Paganelli direttrice della Società della salute di Prato, Luigi Biancalani assessore alla salute e la consigliera regionale Ilaria Bugetti.

Una campagna vaccinale che sta facendo calare i contagi e il numero dei morti, tanto che anche al Santo Stefano si sta andando verso la normalità: ad oggi sono dieci i posti letti in terapia intensiva, quindi ce ne sono di più a disposizione per le sale operatorie che hanno ripreso l'attività in modo più sostenuto, in area medica ci sono 30 pazienti di cui 14 in ventilazione non intensiva. "A fine di questa settimana, massimo inizio della prossima - ha spiegato Daniela Matarrese - chiuderemo un altro settore dedicato ai pazienti Covid. Il primo, invece, resterà aperto fino a settembre e 5 posti restano nelle malattie infettive su dieci a disposizione". Si va verso la normalità anche al Pronto soccorso, dove gli accessi, sono tornati in linea con la situazione precovid. "In media arriva un paziente Covid al giorno - continua la direttrice del Santo Stefano - che però viene ricoverato per altre patologie".

Il centro vaccinale dell' ospedale ha somministrato 26mila dosi destinati ai fragili e ai vulnerabili, con una copertura quasi totale dei pazienti seguiti e segnalati. "Entro luglio - spiega Matarrese - il nostro personale sarà a disposizione degli hub per intensificare la campagna vaccinale".

"I medici di famiglia - ha sottolineato Lorena Paganelli - stanno vaccinando con il Jonshon &Jonshon mentre a fine giugno inizieranno a utilizzare il Pzifer. Intanto le cure intermedie Vop sono state riprestinate, tutti i pazienti sono stati spostati a La Melagrana".

Maurizio Calussi presidente della Commissione 4 ha posto il problema di realizzare un nuovo hub, visto anche la difficoltà di riuscire a prenotare un vaccino in quelli presenti, criticità che si è evidenziata anche con l'opzione last minute. Rosanna Sciumbata presidente commissione 5 ha posto il problema di come riuscire a vaccinare gli immigrati presenti sul territorio chiedendo di attuare quanto previsto dall'ordinanza voluta dal commissario Figliuolo, utilizzando il numero di tessera sanitaria . A questo proposito è previsto un incontro fra gli assessore Biancalani, Mangani (Immigrazione) e la direttrice della società della salute.