Vaccinazioni, ultimo giorno di apertura per l'hub al Pellegrinaio Novo

Da domani tutta l'attività sarà concentrata al Pegaso 2 di via Galcianese. Nei mesi di attività sono state oltre 108mila le dosi di vaccino somministrate in piazza dell'ospedale dove hanno operato le associazioni di volontariato

Oggi, mercoledì 9 marzo, è l’ultimo giorno di attività dell’ hub Pellegrinaio Novo di piazza ospedale, dove dal 17 febbraio le vaccinazioni Covid-19 sono state prevalentemente dedicate alle terze dosi per i cittadini stranieri con una offerta di circa 250 somministrazioni giornaliere nei tre giorni di apertura settimanale. In tutte le aree territoriali dell’Asl Toscana centro è stata decisa una graduale riduzione dell’attività vaccinale a fronte di una progressiva decrescita, già da alcune settimane, di prenotazioni e richieste. A Prato resta aperto l’hub Pegaso 2 di via Galcianese, aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 18.

L’attività di vaccinazione al Pellegrinaio è stata gestita in collaborazione con le associazioni di volontariato: Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza. Per il servizio di accoglienza ai cittadini hanno inoltre collaborato Arci ragazzi, Auser Verde Argento, Anteas Prato e Ada. Sono stati organizzati anche open day sempre con la collaborazione delle associazioni.

La campagna di vaccinazione Covid-19 al Pellegrinaio è iniziata il 6 maggio 2021 e terminata il 31 ottobre. Il 27 dicembre scorso l’hub è stato riaperto con orario pomeridiano. Ad inizio marzo, presso il Pellegrinaio, erano state oltre 108.000 le dosi di vaccino complessivamente somministrate di cui 3.395 nel mese di febbraio.

“Rivolgo un grande ringraziamento– ha detto Luigi Biancalani, presidente della Società della Salute area pratese - a tutte le associazioni che hanno collaborato a supporto della campagna vaccinale, per l’impegno profuso, sempre dimostrato durante tutti questi mesi e per l’ottimo risultato raggiunto in termini di vaccinazioni effettuate”.