30.03.2021 h 12:44 commenti

Vaccinazioni superfragili e caregiver, il portale di prenotazione continua a dare problemi

La testimonianza di due lettori che da una settimana cercano, inutilmente, di fissare l'appuntamento per avere la prima dose di vaccino: "La nostra regione che affonda davanti ad un organizzazione vergognosa e obsoleta"

Vorrebbe vaccinarsi come caregiver dato che convive con sua mamma che ha 91 anni e non è autosufficiente, ma da oltre una settimana ogni tentativo di prendere l'appuntamento sul portale dedicato è vano tra dosi che mancano e server che va in tilt. E' la storia di Gabriella Ardissone che scrive a Notizie di Prato, esausta di lottare contro un sistema che evidentemente non funziona. "La scorsa settimana mi sono prenotata nella sezione fragili ma non sono riuscita a confermare la prenotazione perché il server è stato subito indisponibile. Oppure arrivo a fine prenotazione, anche in altre città, e il sistema annulla tutto. Da allora tutti i giorni controllo la disponibilità, pronta a sistemarmi anche tra riservisti, ma leggo che non ci sono i vaccini. Sono stufa, voglio solo ciò che mi spetta senza passare davanti a nessuno. La nostra regione che affonda davanti ad un organizzazione vergognosa e obsoleta. Un server non in grado di reggere qualche accesso in più. Non vogliamo più scuse e neanche giustificazioni, solo un sistema operativo che funzioni come dovrebbe funzionare la macchina delle vaccinazioni".

La signora Gabriella purtroppo non è sola nel suo dramma. Un altro lettore, Stefano Livi, ci segnala lo stesso problema per la vaccinazione dei super fragili e allega lo screenshot della schermata che gli appare ogni qual volta tenta di prenotare il suo vaccino.