16.12.2021 h 19:04

Vaccinazioni pediatriche al Creaf, Mariastella è la prima: "Sono felice, lo desideravo da tanto tempo"

Da oggi fino al 15 gennaio alla struttura di via Galcianese si procede con 80 somministrazioni al giorno in orario pomeridiano. Posti in esaurimento ma è possibile rivolgersi anche al proprio pediatra

E' Mariastella Calandra la prima bambina della fascia di età 4-11 anni vaccinata contro il Covid al centro Creaf. Frequenta la prima media alle Mazzoni di Prato e a dispetto dei suoi dieci anni ha le idee chiarissime in fatto di vaccinazione. "Sono felice, è un anno che aspetto questo momento. Ora mi sento più sicura ma continuerò comunque a indossare la mascherina. La mia classe non crede nel Covid, io invece ho paura e penso che con la vaccinazione sarò più protetta". Ad accompagnarla c'era babbo Santo: "Mariastella è determinatissima. Quando gli esperti inizialmente avevano escluso la sua fascia di età era rimasta molto delusa. D'altronde noi siamo tutti vaccinati anche con la terza dose. Il vaccino funziona se lo facciamo tutti".



Ludovica Garbagna, ultimo anno della scuola materna, ci mostra orgogliosa il cerotto che le hanno messo sul braccio sinistro: "Non bisogna avere paura del vaccino. La paura non serve a nulla". La madre, Eleonora Gadola, è infermiera: "Con il lavoro che faccio io ho fiducia nella scienza e quindi appena è stato possibile ci siamo prenotati. Invito tutti i genitori a fare altrettanto e a non avere paura".

Dopo l'inoculazione della dose pediatrica di Pfizer, i bambini attendono 15 minuti disegnando,colorando e giocando.Ludovica Garbagna, ultimo anno della scuola materna, ci mostra orgogliosa il cerotto che le hanno messo sul braccio sinistro: "Non bisogna avere paura del vaccino. La paura non serve a nulla". La madre, Eleonora Gadola, è infermiera: "Con il lavoro che faccio io ho fiducia nella scienza e quindi appena è stato possibile ci siamo prenotati. Invito tutti i genitori a fare altrettanto e a non avere paura".



Ce lo mostra Mattia Gargano, 11 anni, di Montemurlo, caratterizzato da un grande senso pratico: "Faccio il compleanno molto tardi e senza vaccinazione non avrei potuto fare niente per la fine dell'anno". Più scientifiche invece le motivazioni del babbo, Gianni: "Vogliamo essere più tranquilli anche perché la malattia si diffonde sempre più anche tra i bambini. Vogliamo tornare alla normalità".

Al centro vaccinale di via Galcianese è stato ricavato uno spazio dedicato nel grande salone al pian terreno con un arredamento ad hoc messo a disposizione dal Comune di Prato e vari e simpatici pupazzi offerti dalla Fondazione Ami tra cui Pimpa, la cagnolina bianca a chiazze rosse nata dalla matita di Altan, testimonial della campagna e ritratta sulla calamita che sarà regalata ai bambini con la seconda dose che deve essere somministrata dopo 21 giorni. Per la prima invece viene consegnato il "diploma di coraggio".

Le prenotazioni sul portale della Regione viaggiano a pieno ritmo. Alle 9 di stamani erano 18.587.

I posti a disposizione vanno esaurendosi un pò ovunque. Greta Settimelli e sua figlia Nicole ad esempio vengono da Arezzo: "Non volevo aspettare fino a gennaio e quindi ho prenotato nel primo posto disponibile. I dubbi ci sono stati e ho sentito ben dieci pediatri diversi in merito. Alla fine ho fatto la scelta di pensare a ciò che mi faceva più paura e continua a farmi più paura il virus".



In questo primo giorno di vaccinazioni pediatriche in tutta la Toscana sono state 750. Di queste 80 sono avvenute al Creaf. Ed è questo il dimensionamento quotidiano con cui si procederà fino al 15 gennaio, dalle 14 alle 19. L'alternativa sono i pediatri di famiglia che aderiscono: "I posti ci sono. - assicura Luciana Biancalani segretaria della Fimp - I genitori contattino il proprio che gli spiegherà come funziona. I bambini vanno vaccinati perchè non è vero che il Covid è una malattia leggera. E' vero che i casi gravi non sono molti ma stanno aumentando".

(e.b.)