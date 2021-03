31.03.2021 h 16:11 commenti

Vaccinazioni over80: fino a domenica solo un terzo di quelli pratesi aveva ricevuto la prima dose

Da ieri triplicate le dosi ai medici di famiglia per intensificare la campagna. Le vaccinazioni Astrazeneca di domani slittano al 7 aprile mentre quelle di venerdì sono confermate

Le 70mila dosi Astrazeneca "ritardatarie" arriveranno in Toscana il 2 aprile sera, quindi andranno in attività il 3, ma ci sarà un anticipo nella giornata di domani con un carico da Roma di 10mila dosi in modo da poterle somministrare il 2 aprile. E' l'accordo che la Regione ha trovato con il commissario Figliuolo per ridurre i disagi creati dagli arrivi ritardati dei vaccini. Di conseguenza coloro che avevano prenotato il vaccino Astrazeneca per il primo di aprile, faranno la vaccinazione, nello stesso posto e alla stessa ora, il 7 aprile, mentre gli altri appuntamenti, dal 2 aprile, in poi sono invece confermati.

Sul fronte della vaccinazione over 80 affidata ai medici di medicina generale, da ieri si opera con almeno il triplo delle dosi, da 6 a 18, ciascuno. Sono arrivate in Toscana, infatti, le 74mila dosi Pfizer che dovrebbero permettere di dare una netta accelerata alla vaccinazione di questa fascia di popolazione per la quale la Regione è ultima in Italia. Prato in particolare, è piuttosto indietro. A domenica 28 marzo, infatti, hanno ricevuto la prima dose 5.859 anziani mentre la seconda che completa il ciclo, solo 2.166.

Considerando che in tutta la provincia di Prato. al netto degli ospiti delle rsa già vaccinati,

gli over 80 sono circa 16mila, significa che in un mese e mezzo è stato vaccinato completamente neanche il 15% degli anziani e circa il 35%, pari a oltre un terzo, ha ricevuto la prima dose. Altra considerazione. Sommando le prime e le seconde dosi, otteniamo il totale dei vaccini Pfizer destinati ai medici di medicina generale pratesi, 8.025 unità. Confrontando questo numero con quello delle altre zone dell'Asl Toscana centro, è immediatamente evidente il sottodimensionamento della seconda città della Toscana per popolazione. La zona dell'empolese, ad esempio, che in tutto ha quasi 168mila abitanti, ha ottenuto 8.751 dosi, oltre 700 in più di Prato. Pistoia, che però con la provincia ha circa 40mila abitanti di quelli del pratese, ha ottenuto 9.621 dosi.

Al momento non possiamo pubblicare il dettaglio sui numeri delle vaccinazioni pratesi delle varie categorie, perchè nonostante Notizie di Prato abbia richiesto questo dato all'Asl da oltre una settimana, non è ancora stato fornito.

(e.b.)