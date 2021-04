10.04.2021 h 09:50 commenti

Vaccinazioni, il distretto si prepara ad aprire imprese e sedi delle associazioni di categoria

Firmato a livello nazionale il protocollo con le linee guida per la somministrazione di vaccini nei luoghi di lavoro. Giusti (Confartigianato) : "Nessuna lista di preferiti, si procederà secondo le disposizioni del Governo"

Anche il mondo produttivo si sta muovendo per organizzare la campagna vaccinale. In settimana è stato firmato dalle associazioni di categoria il protocollo nazionale che stabilisce i principi guida, ora dovrà essere declinato a livello regionale e provinciale. Sono tre le ipotesi di organizzazione possibili: l’attività vaccinale per titolari, soci e dipendenti all’interno delle aziende, affidarsi a strutture esterne convenzionate oppure, per le micro imprese dove non è prevista la figura del medico del lavoro, a quelle dell’Inps.

Una cornice, a cui comunque continua mancare la parte centrale: i vaccini in primis e poi la modalità di registrazione delle vaccinazioni generalmente a carico di Asl. Intanto però, anche a Prato le associazioni degli artigiani e quelli degli industriali si stanno muovendo per farsi trovare pronti nel momento in cui la campagna entrerà nel vivo.

“Stiamo mettendo in atto un piano vaccinale – spiega Luca Giusti presidente di Confartigianato Prato – ma sia chiaro che il nostro sistema non è alternativo al pubblico. Saremo di supporto se i vaccini saranno superiori alla capacità dell’Asl di somministrare le dosi. Non deve passare il messaggio che ci sono aziende favorite rispetto ad altre e neppure che ci siano liste di privilegiati”.

Premesso questo, Confartigianato è disponibile sia ad organizzare spazi all’interno delle proprie sedi sia ad aiutare le aziende a predisporre i piani. Secondo il protocollo i vaccini verranno forniti da Asl mentre il costo dei vaccinatori sarà a carico delle imprese. Anche per questo si sta pensando ad aggregazioni fra aziende vicine.

Scalda i motori anche Confindustria Toscana Nord che le scorse settimane ha raccolto l’adesione di 33 aziende pratesi a diventare punti vaccinali: "Dopo aver verificato la possibilità di vaccinare in molte delle nostre aziende - spiega Francesco Marini vicepresidente Confindustria Toscana Nord - abbiamo trasmesso l'elenco al nazionale. Probabilmente il criterio sarà quello di individuare alcune imprese che diventeranno poi punti vaccinali".

Infine anche Cna si sta organizzando per contribuire alla campagna vaccinale, l’orientamento sembra quello di appoggiarsi alla struttura di medicina del lavoro di cui è partner a Parco Prato, in modo anche da baypassare problemi di adeguatezza degli spazi e di smaltimento dei rifiuti speciali.









