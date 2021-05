18.05.2021 h 18:31 commenti

Vaccinazioni, l'Asl: "Quasi centomila pratesi hanno già ricevuto almeno una dose"

I dati illustrati oggi durante le commissioni consiliari 4 e 5. Vaccinato il 98% degli over 80 e il 77% dei settantenni. Soldi (Centrodestra): "Per tutelare la collettività bisogna vaccinare anche i clandestini"

Sfiora quota 100mila il numero di residenti a Prato e provincia che si è sottoposto a vaccinazione. Per la precisione 99.121 unità. In particolare i due terzi hanno ricevuto la prima dose e un terzo anche la seconda. I dati inediti, aggiornati a ieri, 17 maggio, ed estrapolati dall'Ars, sono stati forniti questa mattina dalla responsabile dell'ufficio Igiene dell'Asl Toscana Centro, Rossella Cecconi alle commissioni 4 (protezione civile) e 5 (sanità) del Comune di Prato riunite in seduta congiunta, ancora via web, per fare il punto sull'epidemia e la campagna vaccinale in città. Non è stato possibile specificare quanti di questi 100mila siano stati vaccinati nelle strutture e negli ambulatori del territorio e quanti fuori provincia.

E' stato fornito anche il dettaglio per fasce di età. Oltre al 98% degli over 80, è stato vaccinato il 77% degli over 70 mentre quasi il 38% degli over 60 ha ricevuto la prima dose. Nei due hub vaccinali pratesi (Pellegrinaio e Creaf) sono state somministrate 40mila dosi a cui vanno aggiunte quelle effettuate a domicilio e nei distretti (circa 500 a settimana) e quelle per i sanitari e gli ultrafragili inoculate al Santo Stefano.

Nella seduta di oggi è stato fatto il punto anche sulla curva epidemica e sulla conseguente organizzazione dell'ospedale. La situazione è in netto miglioramento sia in termini quantitativi che di gravità dei casi come ha spiegato la direttrice del Santo Stefano, Daniela Matarrese: "Ultimamente su 5-7 pazienti Covid che ogni giorno si presentano al Santo Stefano, pochissimi vengono ricoverati in area medica e nessuno in terapia intensiva. Il resto finisce nelle strutture intermedie o torna al domicilio. Sono quindi situazioni meno gravi rispetto ad altri periodi". Questo significa che progressivamente i reparti torneranno alla normalità uscendo dall'area Covid: "L'obiettivo è arrivare nel fine settimana a 10 letti Covid in terapia intensiva in modo da liberare anestesisti per incrementare l'attività chirurgica. - prosegue Matarrese - Nell'area medica, oltre ai 40 letti del settore 6, a breve torneranno No Covid i 50 letti del settore 3 e altri 14 posti, utili sia per i ricoveri provenienti dal pronto soccorso che per l'attività chirurgica programmata". Matarrese ha anche annunciato il raddoppio degli spazi e quindi dei vaccini del Santo Stefano per la vaccinazione degli ultrafragili e fragili con l'attivazione dell'ala nord, come annunciato ieri da Notizie di Prato ( leggi ): "Le terapie monoclonali sono state spostate al Creaf e procedono sette giorni su sette h12. Stiamo vaccinando anche le donne in gravidanza e da 1.200 dosi a settimana ne abbiamo già in programma 2.250 dal 7 al 13 giugno".

Tra gli altri, il consigliere di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno, ha criticato la mancanza di dati specifici sulla campagna vaccinale pratese, ma soprattutto l'apertura di agende a quarantenni e cinquantenni con appuntamenti a uno e due mesi quando ci sono ancora fragili, over 70 e over 60 che aspettano di essere vaccinati. "Una modalità utile solo a dire che siamo avanti quando non siamo avanti per niente" ha affermato.

Il consigliere della Lega Marco Curcio è tornato a riproporre la vaccinazione Drive through, bocciata in consiglio giovedì scorso e ribocciata oggi dai vertici Asl.

Il consigliere comunale del Centrodestra, Leonardo Soldi, ha posto l'accento sulla questione straniera, cinese in particolare, che a suo avviso è l'elemento che spiega il primato negativo di casi Covid che Prato presenta da quasi due mesi. "Ci sono molti cittadini che non sono censiti e che influiscono sulla curva del contagio. - afferma Soldi - Il sindaco Biffoni dovrebbe chiedere un trattamento ad hoc se come credo c'è un caso Prato. Ed è fondamentale, per tutelare la collettività, che vengano vaccinati anche i clandestini". Opzione che al momento Asl e Regione non hanno contemplato. "C'è una circolare regionale che specifica che noi - spiega Lorena Paganelli, direttrice della Società della Salute - dobbiamo vaccinare solo persone residenti o con domicilio sanitario. Per il resto al momento non abbiamo indicazioni".

(e.b.)