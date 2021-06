03.06.2021 h 20:07 commenti

Vaccinazioni ai clandestini, procedure ancora lente e incerte

Al momento è necessario il riconoscimento dello status di "Straniero temporaneamente presente" ma occorrono circa tre settimane. Ieri dibattito in Consiglio

Tre settimane per vedersi riconosciuto lo status di "straniero temporaneamente presente"(stp). Tanto impiegano gli uffici dell'Asl per rilasciare il documento che serve a garantire tutte le prestazioni sanitarie agli stranieri, soprattutto irregolari. In questa fase di vaccinazione di massa significa ritardare la possibilità di schermare dal rischio covid ii tanti clandestini presenti sul territorio.

Un problema che è stato affrontato nel Consiglio comunale di ieri, 3 giugno, rispondendo alle domande di attualità dei consiglieri Leonardo Soldi (Centrodestra) e Teresa Lin (lista Biffoni) partendo dalla morte per Covid di un cinese avvenuta pochi giorni fa in un affittacamere della città.

L'assessore alla salute Luigi Biancalani ha confermato che la procedura per ottenere lo status di Stp è lenta e che insieme all'assessore all'immigrazione Simone Mangani e al consigliere comunale di origine cinese Marco Wong, inconterà l'Asl per trovare la soluzione che permetta di accelerare i tempi.

Accelerata chiesta anche dalla presidente della commissione 5, Rosanna Sciumbata che si attiverà anche con la consigliera regionale Ilaria Bugetti per stringere i tempi, e che ritiene fondamentale un maggior coinvolgimento delle associazioni cinesi per diffondere tra i connazionali clandestini la possibilità di vaccinarsi.

Risposte non sufficienti per il consigliere Soldi: "Ad oggi non ho avuto alcuna risposta sull’esistenza di un percorso specifico. Solo un paio di settimane fa, durante la commissione Protezione civile di cui faccio parte, ho posto il problema della vaccinazione dei cittadini stanziali non regolari presenti sul nostro territorio. Tuttavia, a questo mio appello promosso nelle sedi istituzionali nessuno ha risposto. Ricordo che durante la commissione era presente anche il consigliere regionale eletto a Prato Ilaria Bugetti, la quale sul tema non ha proferito parola. La sinistra si fa bandiera spesso e volentieri dei diritti degli stranieri e dei clandestini ma quando si tratta di agire concretamente per il loro e il nostro interesse sembra sparire nel nulla. La regione Lombardia invece, che ha una governatore di destra, ha predisposto già da settimane un protocollo specificatamente volto alla vaccinazione degli irregolari".