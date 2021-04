15.04.2021 h 18:31 commenti

Vaccinazioni, Biffoni chiede ad Asl e Regione una svolta e stoppa i populismi: "Basta caos"

Il sindaco non ci sta a fare da parafulmine alle inefficienze che l'attuale organizzazione sanitaria sta mostrando sul fronte vaccini. Sulla percentuale di cittadini vaccinata influisce l'età media bassa della popolazione pratese

Sui vaccini il sindaco Matteo Biffoni dice no a messaggi populisti ma sprona anche Regione e Asl a dare una svolta alla campagna vaccinale con un cambio del metodo di prenotazione, una semplificazione generale del sistema e un maggior coinvolgimento della medicina generale che sulla vaccinazione degli over 80 ha dato risultati soddisfacenti.

Il primo cittadino pratese non ci sta a fare da parafulmine alle inefficienze che l'attuale organizzazione sanitaria sta mostrando sul fronte vaccini, al netto della mancanza delle dosi, ma non tollera neanche chi, come il partito Azione, fa polemica sul sottodimensionamento di Prato nella distribuzione dei vaccini a livello toscano. Secondo i dati a disposizione del partito di Calenda, la provincia laniera è ultima per numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. "Basta alimentare il caos in una situazione già troppo piena di messaggi contraddittori e di confusione generale: è inaccettabile lanciare messaggi populisti senza leggere in modo corretto i dati sulle vaccinazioni. La Regione e la Asl mi hanno sempre garantito una distribuzione equa in base al numero di abitanti in relazione alla fascia di età: qualsiasi altra impostazione sarebbe ovviamente inaccettabile. - spiega il sindaco Matteo Biffoni - È chiaro che siccome Prato è una città con un'età molto più bassa della media regionale e avendo ad oggi vaccinato soprattutto la classe di età più anziana il rapporto della percentuale di vaccinati sul totale dei residenti è fuorviante".

In una nota l'Asl Toscana Centro conferma che la bassa età media della popolazione della Provincia di Prato che è di 44,6 anni, inferiore alla media regionale, influenza le statistiche sui vaccini perchè significa che una percentuale molto consistente di popolazione, al momento, non ha potuto effettuare la prenotazione del vaccino. Secondo l'Asl la percentuale dei pratesi vaccinati è del 17% "in linea con i valori regionali", ma il tentativo di rispondere ad Azione con i numeri però, è goffo perchè il dato percentuale non è accompagnato da quello assoluto e dal relativo periodo a cui si riferisce. Un dettaglio sui dati che peraltro la nostra redazione ha richiesto da settimane senza alcun risultato. Più puntuale il quadro sugli over 80 che sono vaccinati dai medici di medicina generale. La zona pratese risulta aver vaccinato il 69,66% in prima dose e il 29,88% in seconda dose. "Il dato del solo comune di Prato - si legge nel comunicato dell'Asl - è migliore, pari rispettivamente a 69,39% e 39,46%. In entrambe i casi sopra la percentuale media della Asl Toscana centro, che registra il 67,48% e il 27,66%".

Numeri che al sindaco Biffoni però non bastano: "Sulla campagna vaccinale i problemi sono altri, a partire da un sistema di prenotazione che va modificato perché inefficace: anche ieri si è assistito praticamente a un click day con 15mila vaccini messi a disposizione e prenotazioni per gli over 70 andati via in meno di un'ora. Questo è un sistema che poteva andare bene all'inizio, ma ora non più sostenibile. Adesso comunque - aggiunge il sindaco - non è il momento delle polemiche, ci sarà modo di capire cosa sia successo, quello che però deve avvenire subito è un cambio di passo: più vaccini e un sistema meno farraginoso, magari coinvolgendo la medicina generale con una chiamata diretta dei pazienti da parte del proprio medico di famiglia". A preoccupare è l'assenza totale di prospettiva sulla vaccinazione dei più giovani: "A oggi nessuno ci sa dire con cosa e quando verranno vaccinate le persone con meno di 60 anni. Praticamente tutti i lavoratori di questa città non sanno quando avranno la dose di vaccino. Questo è il vero problema".

