05.11.2021 h 10:34 commenti

Le vaccinazioni antinfluenzali si potranno fare anche in farmacia

Si aspetta solo il via libera della Regione che dovrebbe arrivare entro l'inizio della settimana. Intanto prosegue la campagna vaccinale contro il Covid. Lieve decremento per la richiesta dei tamponi

Vaccinazioni antinfluenzali anche in farmacia, il via libera arriverà entro l'inizio della prossima settimana quando la giunta regionale recepirà l'accordo nazionale.

Il costo per l'inoculazione sarà di 6,16 euro a cui va aggiunto quello del vaccino che può essere acquistato soltanto con la ricetta del medico di famiglia. Per le persone fragili e per tutte le categorie a cui è garantito il vaccino gratuito il medico di base resta il punto di riferimento. “Un ulteriore servizio che le farmacie offrono – spiega Sergio Bottari presidente di Federfarma Prato – naturalmente i farmacisti hanno frequentato, come è successo per l'anticovid, un breve corso di formazione. Il numero preciso delle farmacie che aderiranno per ora non c'è ma probabilmente saranno tutte quelle che hanno aderito alla campagna vaccinale contro il Covid 19.”

Intanto i farmacisti sono scesi in campo per somministrare le terze dosi a supporto degli hub e dei medici di famiglia. “Diversamente da quanto avveniva per la seconda dose che doveva essere fatta nello stesso luogo della prima, con la terza che è considerato un cluster siamo stati autorizzati. La richiesta è alta – continua Bottari e credo che lo sarà ancora di più via via che si amplia la platea, a partire da chi ha ricevuto il Jonshon & Johnson ”.

Intanto continua l'attività dei tamponi per i lavoratori che hanno deciso di non vaccinarsi. “Si registra un leggero calo di richiesta, ma l'andamento è sempre molto sostenuto e le agende restano piene fino a fine anno. I casi di positività sono sotto controllo anche se ci sono stati piccoli incrementi”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus