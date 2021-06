03.06.2021 h 20:36 commenti

Vaccinazioni, ancora caos al Pellegrinaio: code e ritardi di quasi due ore

Per l’Asl il problema è la gestione contemporanea di più tipologie di vaccini. Giovedì prossimo consiglio comunale sul tema. Intanto oggi la Regione ha attivato la prenotazione via telefono



Intanto la Regione fa sapere che da domani, venerdì 4 giugno, la prenotazione del vaccino anticovid, in modo particolare da parte di chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari, potrà avvenire chiamando i numeri telefonici attivati dalle tre Asl toscane. Contestualmente verrà disattivato ProntoVaccino, il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile (vale a dire l’800117744). Questo il numero che potrà essere contattati dalle persone che non possono prenotare in autonomia: Asl Centro: 055-545454 tasto 2. Per completezza pubblichiamo anche i numeri delle altre aziende sanitarie: Asl Nord-ovest: 0585-498008, Asl Sud-est: 800-432525.

Ancora problemi di affollamento e lunghe attese al centro vaccinale allestito all'interno del Pellegrinaio Nuovo in piazza dell'ospedale. Questa foto è stata scattata poco dopo le ore 20 di oggi, 3 giugno, quando venivano chiamati gli appuntamenti delle 18.30, quindi in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il motivo, secondo l’Asl, è da imputare all gestione contemporanea di più tipologie di vaccini che rallenta il disbrigo della parte burocratica. Oggi erano in programma oltre 800 inoculazioni.Per ridurre le attese attorno alle 21 sono arrivate squadre vaccinali di rinforzo ma l'episodio non è che l'ultima di una serie di contrattempi e disservizi che hanno caratterizzato sia questa sede che quella allestita all'ex Creaf di via Galcianese, senza considerare che l'offerta, poco più di 2mila posti al giorno in entrambe le strutture comprensive delle seconde dosi, non è adeguata alla domanda che presenta la seconda città della Toscana per popolazione, con il risultato che moltissimi pratesi sono stati costretti a prenotare la propria vaccinazione "fuori porta".Al tema sarà dedicato il consiglio comunale previsto per giovedì prossimo, 10 giugno.