E' buona la risposta che arriva dalla fascia di popolazione più giovane al primo giorno di apertura dei centri vaccinali toscani ad accesso libero per chi ha tra i 12 e 18 anni. Le due strutture pratesi, Pellegrinaio ed ex Creaf, che hanno aperto i battenti nel pomeriggio, hanno registrato subito un buon afflusso di persone.Particolarmente numerosi i ragazzi di origine cinese ma non sono mancati anche gli italiani. Brando ad esempio, non vedeva l'ora. Accompagnato dal padre, è stato uno dei primi a sottoporsi a vaccinazione: "Ho 14 anni e a settembre inizierò le superiori. Con il vaccino mi sento più sicuro, dentro e fuori la scuola. E' importante farlo per noi stessi e per gli altri". Come lui, tanti altri ragazzi hanno deciso di aderire alla campagna vaccinale antiCovid senza alcuna "opera di convincimento" da parte di mamma e papà come ci racconta il babbo di Marco: "Io e mia moglie ci siamo vaccinati subito non appena è toccato alla nostra fascia di età, per cui eravamo pronti a vaccinare nostro figlio alla prima occasione ma non abbiamo dovuto forzarlo, era più convinto di noi. Aveva già l'appuntamento ma ha deciso di anticipare la vaccinazione cogliendo da subito l'opportunità dell'accesso libero".Letizia, 14 anni, si appresta a iniziare le superiori con la speranza "che il vaccino permetta di seguire le lezioni in presenza e in Dad come abbiamo dovuto fare quest'anno".