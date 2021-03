17.03.2021 h 10:24 commenti

Vaccinazione ultra80enni avanti piano, ma Giani assicura: "In arrivo 125mila dosi Pfizer destinate a over 80"

Al momento solo uno su cinque degli anziani che rientrano in questa categoria ha avuto la prima dose. La Toscana agli ultimi posti in Italia e ora la Regione ha deciso di accelerare

A un mese dal via della campagna vaccinale per gli ultra80enni, sono ancora tantissimi gli anziani pratesi che non sanno quando potranno ricevere la prima dose di Pfizer. Adesso, però, la Regione annuncia un'accelerazione per questa categoria che rientra a buon diritto tra le più a rischio per il Covid.

"Nelle prossime due settimane arriveranno in Toscana 125mila vaccini Pfizer che saranno destinati agli ultraottantenni" è quanto scrive il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Fb in cui aggiunge che "potremo dare così un'accelerata decisiva anche alla vaccinazione delle persone con più di 80 anni".

Al momento in tutta la Regione risulta vaccinato con la prima dose poco più del 20% delle persone con più di 80 anni. E mentre tra gli ospiti delle Rsa l'immunizzazione è ormai quasi completa, con quasi tutti gli anziani che hanno ricevuto anche il richiamo, il sistema di vaccinazione affidato ai medici di famiglia procede con estrema lentezza, a causa del numero esiguo di dosi assegnato ad ognuno di loro (in media solo 6 a settimana). Adesso con queste nuove dosi si spera di poter recuperare il gap che vede attualmente la Toscana tra le ultime regioni per la vaccinazione degli over80. C'è da considerare, però, che parte di queste dosi in arrivo serviranno per il richiamo da fare ai primi vaccinati. Il Pfizer prevede infatti la seconda dose a quattro settimane di distanza dalla prima.

Il governatore fa anche sapere che per quanto riguarda gli estremamente vulnerabili, che saranno vaccinati con Moderna, si sono già registrati sul portale "oltre 40mila persone e 11mila conviventi/caregiver".