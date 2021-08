28.08.2021 h 13:02 commenti

Vaccinazione senza prenotazione: si comincia lunedì, ecco cosa è necessario sapere

Accesso libero anche nei due centri vaccinali pratesi tutti i i giorni dalle 9 alle 20. Tale modalità è condizionata alle disponibilità di dosi presenti e si aggiunge alla possibilità di accedere alla vaccinazione tramite prenotazione sul portale regionale

Da lunedì 30 agosto tutti coloro, senza limite di età, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino possono recarsi, senza prenotazione, nei punti vaccinali dell’Asl Toscana Centro. E’ quanto è stato deciso nei giorni scorsi dalla Regione Toscana per incrementare le opportunità ai cittadini nella fase finale di questa campagna vaccinale. Per questa specifica tipologia di offerta l’azienda sanitaria ha organizzato la sua attività riservando una percentuale di dosi di vaccino secondo la potenzialità residuale di ciascuna singola struttura rispetto alle prenotazioni già in essere. Queste nel dettaglio le strutture in cui sarà presente l’offerta: Mandela Forum Firenze Dicomano*, Pegaso 2 Prato Pellegrinaio Novo Prato Cattedrale Pistoia San Biagio Pistoia Palaterme Montecatini* Grassina Reggello Pontassieve* Fucecchio* Certaldo * Sesa Empoli Calenzano* Scandicci Farmapiana Gigli Campi Bisenzio Negli hub di Dicomano, Montecatini Terme, Pontassieve, Fucecchio, Certaldo, Calenzano, in cui l’attività cesserà con la fine di settembre, la somministrazione in formula open sarà attiva solo fino al 2 settembre. E’ possibile accedere senza prenotazione tutti i giorni nella fascia oraria dalle 9 alle 20. All’hub dei Gigli l’accesso open è possibile nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 21. L’asl spiega che questo tipo di offerta aggiuntiva è condizionata in base alle disponibilità di dosi presenti e si aggiunge alla possibilità di accedere alla vaccinazione tramite prenotazione sul portale regionale. La tipologia di vaccino somministrato sarà Pfizer o Moderna secondo le disponibilità presenti. Per evitare assembramenti agli ingressi l’azienda sanitaria ricorda di presentarsi con la modulistica già compilata e firmata per tutte le fasce di età.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus