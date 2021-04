24.04.2021 h 12:36 commenti

Vaccinazione, Giani: "Basta corse online, dalla prossima settimana forniture regolari"

Il presidente della Regione ha annunciato un cambio di passo dopo che ieri, in appena venti minuti, sono andate esaurite le 11mila dosi di Johnson&Johnson e il portale per le prenotazioni è stato chiuso

Quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima corsa al vaccino. Le prenotazioni delle 11mila dosi di Johnson&Johnson arrivate in Toscana e destinate ai cittadini nati tra il 1941 e il 1951, sono andate esaurite in meno di 20 minute, ma il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha annunciato che il sistema cambierà già dalla prossima settimana. “Basta – ha detto – con le corse a prenotarsi: è possibile un cambio di passo nel sistema delle prenotazioni online perché abbiamo maggiori certezze sull'approvvigionamento delle dosi”.

Il cambiamento, che dunque riguarderà la fascia d'età 70-79 anni, sarà possibile grazie alla garanzia della regolarità delle forniture arrivata sia per il vaccino Pfizer che per il vaccino Johnson&Johnson. “Possiamo insomma pianificare – ancora Giani – tutti gli appartenenti alla fascia d'età 70-79 avranno un appuntamento, chi prima e chi dopo, ma almeno chiudiamo il capitolo della corsa a prenotarsi. Il metodo usato fino ad ora era stato pensato perché non avevamo certezze da Astrazeneca che un giorno mandava la mail assicurando un tot di dosi e il giorno dopo ci

avvisava che le avrebbe dimezzate: una situazione del genere non ci ha permesso di fare diversamente da come abbiamo fatto”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus