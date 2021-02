23.02.2021 h 13:00 commenti

Vaccinazione da oggi doppio turno all’ex Creaf con ultra ottantenni e categorie Astrazeneca

Una squadra di 97 medici di famiglia appartenenti a medicine di gruppo di diverse Aggregazioni Territoriali è già al lavoro. Per gli impossibilitati a muoversi la vaccinazione sarà effettuata a domicilio

Ormai si è entrati a pieno regime nella prima parte della fase 2 delle vaccinazioni per gli over 80. Una squadra di 97 medici di famiglia appartenenti a medicine di gruppo di diverse Aggregazioni Territoriali è già al lavoro. Da oggi, all’edificio 2 del Centro Pegaso, ex Creaf, inizieranno le vaccinazioni per chi ha più di 80 anni con l’utilizzo di Pfizer. Calendarizzate anche le vaccinazioni presso le sedi distrettuali e gli ambulatori dei medici di medicina generale. A Vernio saranno effettate presso la Casa della Salute, il lunedì pomeriggio, a Vaiano presso il presidio territoriale il venerdì pomeriggio, a Poggio a Caiano, Carmignano e Montemurlo negli ambulatori dei medici. Per gli impossibilitati a muoversi la vaccinazione sarà effettuata a domicilio.

“Siamo pronti ad affrontare anche questo step della campagna di vaccinazione – ha spiegato Paolo Morello, direttore generale dell’Azienda Sanitaria – la macchina organizzativa è già in movimento per sostenere questa fase ma lo è stata sempre, fin dal primo momento dell’avvio della vaccinazione. Grazie all’impegno e alla grande collaborazione dei medici di medicina generale e del personale sanitario stiamo proseguendo questa seconda fase".

Al piano terra dell’Edificio 2 del Centro Pegaso (ex Creaf) sono a disposizione 12 postazioni L’accesso è da via Dossetti . Gli spazi esterni sono organizzati con percorsi distinti uno per le ambulanze e l’altro per i pedoni. All’esterno sono a disposizione tre parcheggi. Le vaccinazioni, al momento, sono effettuate da lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.30. I pazienti saranno chiamati nell’area accettazione per la registrazione e l’anamnesi. Terminata la procedura sarà somministrato il vaccino e si dovrà rimanere nell’area di osservazione per il tempo richiesto. Gli over 80 saranno contattati dal proprio medico di famiglia che comunicherà il giorno, l’orario ed il luogo della vaccinazione. Giornalmente saranno effettuate circa 120 vaccinazioni.

“Esprimo grande soddisfazione per l’Accordo sottoscritto con la medicina generale, ha detto Luigi Biancalani, presidente della Società della Salute dell’area pratese – sono convinto che la distribuzione dei medici di famiglia su tutto il territorio regionale, dove si contano circa 35.000 medici darà un contributo alle vaccinazioni e si potrà così recuperare i tempi in termini di attesa”.

Prosegueno, sempre all’ex Creaf, anche le somministrazioni dei vaccini Astra Zeneca per il personale delle scuole e per le forze dell’ordine con 5 postazioni a disposizione.



