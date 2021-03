12.03.2021 h 14:13 commenti

Vaccinazione, corsa ad ostacoli: non ci sono dosi

Il portale dedicato agli under 80, alle forze dell'ordine, agli uffici giudiziari e al personale sanitario da questa mattina è chiuso per mancanza di vaccini. Dalla prossima settimana ai medici di famiglia toccherà una sola fiala, che equivale a sei dosi, per vaccinare gli under 80. Il presidente dell'ordine degli odontoiatri chiede l'adesione dei dentisti a diventare "vaccinatori"

Il portale per la prenotazione dei vaccini under 80 è stato chiuso, da questa mattina compare la scritta “Spiacenti Dosi esaurite. Consultare i comunicati della Regione Toscana per conoscere la data della prossima riapertura”. In realtà la stessa scritta appare anche per quello riservato al personale scolastico e sanitario , alle forze dell’ordine e agli uffici giudiziari. Del resto già all’ apertura del portale destinati ai nati tra il 1941 e il 1944 si erano avuti problemi e martedì i posti a disposizione erano esauriti. “L’unico posto che c’era ieri mattina – spiega Gregorio Tesi – era a Volterra, ma non penso che sia il caso di portare mia madre laggiù. Questa mattina ho provato a ricollegarmi per vedere se per caso si era liberato qualche posto, ma il portale è stato chiuso. Trovo assurdo, inoltre che si debba prenotare tramite un portale visto che gli interessati certo non hanno dimestichezza con l’informatica e non tutti hanno un figlio o un nipote che può aiutarli. Per assurdo mi trovo a gestire due anziani, categorie a rischio, che non sono neppure in lista per la vaccinazione. Mio padre ha 88 anni e non è ancora stato chiamato dal medico di famiglia.”

Infatti le dosi scarseggiano e dalla prossima settimana ad ogni medico verrà consegnata soltanto una fiala, pari a sei dosi. “Questa settimana- spiega Alessandro Benelli segretario Fimmg – ma dalla prossima abbiamo avuto la comunicazione che ci saranno a disposizioni solo sei dosi per ciascuno. La terza settimana si dovrebbe tornare a tre o addirittura quattro fiale a testa”. Sono in attesa di essere chiamati i super fragili, come ad esempio gli oncologici che stanno facendo le terapie, a convocarli è l’Asl in base a una stretta griglia prevista dal ministero

Intanto, anche i dentisti, sono pronti a far parte della schiera dei vaccinatori. A livello nazionale è stato definito l’accordo cornice, ora si sta lavorando per quello regionale. Per questo il presidente dell’ordine Giuseppe Magro si sta muovendo per capire la disponibilità dei 210 odontoiatri che operano in provincia. “Con la lettere che spediremo lunedì – spiega – presenteremo la proposta nazionale e allegheremo il modulo di adesione, che resta sempre volontaria, in modo da fare una mappatura delle forze a disposizione. Poi si farà accordo con Regione e Asl”.

Probabilmente il modello di riferimento sarà l’accordo dei medici di famiglia e quello stipulato con i vaccinatori con un bando simile a quello pubblicato dall’ Asl Toscana Nord Ovest, in cui si chiede la disponibilità di due turni alla settimana per sei ore ciascuno in una sede che verrà indicata dalla stessa Asl in accordo con la Regione. “Oltre ai vaccini – continua il presidente – servono anche i vaccinatori e noi siamo pronti a fare la nostra parte”.





