Vaccinazione antiCovid: al Pellegrinaio Novo la terza dose per i cittadini stranieri senza tessera sanitaria

Per tre pomeriggi la settimana l'hub sarà dedicato a chi non può effettuare la prenotazione sul portale: ogni volta saranno somministrate 250 dosi per arrivare a coprire una platea di 7mila persone

L'Asl ha deciso di dedicare tre giorni la settimana il Pellegrinaio Novo per arrivare a garantire la terza dose del vaccino antiCovid ai circa settemila cittadini stranieri che non hanno possibilità di effettuare la prenotazione sul portale regionale essendo privi di codice fiscale. Si comincia da giovedì 17 febbraio all’Hub Pellegrinaio Novo in piazza Ospedale, quando nella fascia oraria 14.30 – 19, le vaccinazioni saranno dedicate prevalentemente alle terze dosi per i cittadini stranieri che hanno già completato il ciclo vaccinale con le prime due dosi. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Centro, la Società della Salute Area Pratese, le associazioni di rappresentanza dei cittadini stranieri presenti sul territorio, il Comune di Prato e il Consolato di Firenze della Repubblica Popolare Cinese. Il percorso definito e concordato presso l’Hub Pellegrinaio prevede la somministrazione di circa 250 dosi giornaliere su tre giorni settimanali. Le associazioni di rappresentanza dei cittadini stranieri contatteranno gli interessati e forniranno il giorno e l’orario per la vaccinazione. “Siamo molto contenti di questa importante collaborazione che continua a produrre ottimi risultati quali il progredire della vaccinazione – hanno detto Luigi Biancalani, presidente della SdS Pratese e Simone Mangani, assessore all’Immigrazione del Comune di Prato -. La percentuale di cittadini stranieri a Prato è molto rilevante e l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di cittadini di paesi terzi nella campagna di vaccinazione anche per la terza dose, rappresenta una delle priorità a beneficio dei singoli e della collettività". L’ attività per la campagna di vaccinazione Covid-19 nell’Hub Pellegrinaio è iniziata il 6 maggio 2021 e terminata il 31 ottobre. Lo scorso 27 dicembre l’Hub è stato riaperto con orario pomeridiano assicurando 250 dosi giornaliere, grazie alla gestione in collaborazione con le Associazioni di Volontariato: Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza. Oltre alle vaccinazioni con prenotazione sono stati organizzati open day sempre con la collaborazione delle associazioni. Ad oggi sono circa 107mila le dosi somministrate al Pellegrinaio a fronte di oltre 54mila persone vaccinate.

Edizioni locali collegate: Prato

