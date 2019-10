11.10.2019 h 14:04 commenti

Va nell'agenzia per riscuotere un risarcimento e ne approfitta per rubare: scoperto e arrestato

L'uomo ha preso oltre 1.100 euro da un cassetto ma è stato notato dall'impiegata che ha subito chiamato la polizia

Si era recato con la fidanzata in un'agenzia infortunistica, per incassare un risarcimento assicurativo. Una volta nei locali, però, ne ha approfittato per rubare oltre 1.100 euro ma è stato scoperto dall'impiegata che ha subito chiamato la polizia, facendo arrestare il ladro. In manette è finito un pratese di 35 anni, pregiudicato. L'uomo, ieri mattina 10 ottobre, mentre si trovava nei locali dell'agenzia si è allontanato dicendo che doveva andare in bagno. Invece è entrato in una stanza vuota e ha preso il denaro da un cassetto. Le sue mosse, però, sono state notate dalla donna che ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno quindi perquisito il 35enne e gli hanno trovato addosso la somma rubata. L'uomo è stato messo ai domiciliari.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus