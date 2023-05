19.05.2023 h 13:02 commenti

Va in travaglio mentre è in Questura per ritirare il passaporto, soccorsa in tempo da una poliziotta

L'agente ha subito capito che si erano rotte le acque e non c'era tempo da perdere, così ha chiamato immediatamente il 118 che ha trasportato la donna in ospedale dove è nata una bambina

Ha rischiato di partorire in Questura e solo il tempestivo intervento di una poliziotta in servizio all'Ufficio Passaporti, che ha subito realizzato quanto stava accadendo, ha permesso di fare intervenire in tempo i sanitari del 118, che hanno trasferito d'urgenza la partoriente all'ospedale dove ha dato alla luce una bambina. E' successo mercoledì 17 maggio, nel giorno di apertura straordinaria dell'Ufficio Passaporti. Tra le persone presenti all'Open day, c'era anche una donna di 30 anni in avanzato stato di gravidanza, andata a ritirare il documento. All'improvviso la signora ha iniziato a stare male e la poliziotta addetta allo sportello non ha perso tempo nell'intervenire, rendendosi subito conto che quelle che aveva la donna erano contrazioni e che si erano già rotte le acque. E' stato quindi chiamato il 118 che ha subito inviato l'ambulanza che, nel giro di poco, ha trasportato la trentenne al Santo Stefano. La neomamma e la bambina stanno bene.

Edizioni locali collegate: Prato

