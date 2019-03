26.03.2019 h 12:26 commenti

Va in Questura per la firma quotidiana ma non sa che a casa sua è stata trovata droga: arrestato

Operazione della Squadra Mobile che ha portato al sequestro di 3,360 kg di hashish e di quasi 110 grammi di cocaina. In manette anche una donna. Il pusher era già stato preso lo scorso 19 marzo e rimesso fuori con l'obbligo di presentarsi ogni giorno dalla polizia

Alle 19 in punto si è presentato in Questura per adempiere all'obbligo di firma che gli era stato imposto dopo essere stato arrestato lo scorso 19 marzo, quando fu trovato con 5 grammi di cocaina. Ma ad attendere il 36enne marocchino c'erano, oltre agli agenti dell'ufficio, anche i poliziotti della Squadra Mobile che poche ore prima avevano perquisito la stanza dove abita a San Paolo, trovando hashish per 3,360 kg. Non solo, gli stessi uomini dell'Antidroga avevano appena arrestato una donna rumena di 29 anni che era stata vista ricevere dal marocchino un involucro con all'interno ovuli di cocaina per quasi 110 grammi.

L'operazione della polizia è andata in scena nel pomeriggio di ieri, dopo una lunga attività di pedinamento e osservazione nei confronti del marochcino che, nonostante l'arresto del 19 marzo e il conseguente obbligo di firma, aveva proseguito indisturbato nella sua attività. Ieri pomeriggio, 25 marzo, i poliziotti erano appostati sotto casa dell'uomo, che ha affittato una stanza nell'abitazione di una 80enne. Ad un certo punto è stato visto uscire il 36enne in sella ad una bici: lo straniero ha affiancato l'auto condotta dalla rumena e tra i due c'è stato un rapido scambio. Poi il magrebino si è allontanato. La donna è stata fermata poco dopo e perquisita: nel reggiseno aveva nascosto la cocaina. Per lei è scattato l'arresto con detenzione domiciliare nella sua casa di Firenze, visto che vive con una figlia di nove anni. Altri poliziotti della Mobile, intanto, hanno perquisito la stanza del marocchino trovando l'ingente quantità di hashish. Il tutto senza che il 36enne sospettasse nulla, almeno fino a quando non si è presnetato in Quesura e si è visto mettere le manette ai polsi.