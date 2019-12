24.12.2019 h 12:56 commenti

Va in pensione una delle colonne del comando vigili del fuoco di Prato: il saluto dei colleghi a Gabriele Rosati

Nel Corpo dal 1979 quando vi ha svolto il servizio di leva, è arrivato a Prato nel 1997 in concomitanza con l'istituzione del comando provinciale e vi è rimasto per tutta la carriera arrivando al grado di capo reparto esperto

Ultimo giorno di lavoro prima della pensione, ieri 23 dicembre, per una delle colonne del comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato. Con il suo ultimo fine turno il capo reparto esperto Gabriele Rosati, capoturno provinciale del turno C, si è congedato dai colleghi per la meritata pensione.

Classe 1959, Rosati ha iniziato la sua attività nei vigili del fuoco nel maggio 1979 svolgendo il servizio di leva come vigile volontario ausiliario per essere definitivamente assunto nel ruolo permanente il 4 gennaio 1982 e assegnato al Comando di Forli. Nel 1997 è stato trasferito presso l’appena istituito Comando di Prato. nel quale ha prestato servizio per tutto il resto della sua carriera, ricoprendo tutte le qualifiche da vigile fino ad arrivare a capo reparto esperto.

Ha preso parte a numerose emergenze e calamità sia locali che regionali e nazionali come ad esempio l’emergenza neve a Pistoia, i terremoti dell’Umbria e Marche 1997, dell’Molise 2002, dell’Abruzzo 2009, dell’Emilia Romagna 2012, Cantro Italia 2016 e le alluvioni di Campi Bisenzio (FI) 1991, Poggio a Caiano 1992 ed a Cardoso di Lucca 1996, solo per citarne alcuni.

Nel piazzale della caserma, Gabriele Rosati, ha trovato ieri mattina i mezzi schierati con le sirene accese e i colleghi ad attenderlo per applaudirlo, abbracciarlo e salutarlo.