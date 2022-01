05.01.2022 h 11:34 commenti

Va in pensione lo storico capo dell'Antidroga della Mobile: ultimo giorno in polizia per Marco Fazzi

Il sostituto commissario ha passato in servizio 39 anni, gli ultimi 21 dei quali a Prato, prima alle Volanti poi come investigatore, diventando la memoria storica della lotta allo spaccio in città

Ultimo giorno con la divisa della polizia indosso per il sostituto commissario Marco Fazzi, storico investigatore della Squadra Mobile e per dieci anni capo dell'Antidroga e vera e propria memoria storica della lotta allo spaccio in città e provincia. Fazzi, da oggi 5 gennaio, va in pensione dopo 39 anni di servizio, 21 dei quali passati alla Questura di Prato, dove ha legato il suo nome a numerose inchieste non solo nel campo degli stupefacenti. E' stato lui, infatti, in ben due occasioni, a dover indagare sulla corruzione che ruotava intorno all'Ufficio Immigrazione della Questura e ai favori concessi ai notabili cinesi. Circostanze in cui ha fatto prevalere il senso delle istituzioni e del dovere, non fermandosi davanti ai colleghi implicati nelle indagini.

Entrato in polizia nel 1983 come agente, Fazzi ha lavorato sulle Volanti prima a Lucca poi a Firenze. Una volta diventato ispettore, ha prestato servizio nella sezione Antidroga della Squadra Mobile di Firenze prima di essere trasferito a Prato nel 2001. Qui è tornato sulle Volanti come capoturno, per approdare alla Squadra Mobile nel 2007, diventando ben presto uno dei più stretti collaboratori del dirigente Francesco Nannucci e, più di recente, dei successori Gianluca Aurilia e Alessandro Gallo. Dal 2011 ha preso il comando dell'Antidroga, svolgendo numerose e delicate indagini contro il fenomeno dello spaccio in città. Innumerevoli gli arresti operati con la sua squadra, l'ultimo dei quali a fine agosto con l'operazione che ha portato in manette l'ex parroco della Castellina don Francesco Spagnesi con il compagno. Da settembre, su decisione del questore Giuseppe Cannizzaro, Fazzi era stato spostato alla Divisione Anticrimine.