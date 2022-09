22.09.2022 h 08:52 commenti

Va dalla ex titolare con una pistola giocattolo ma senza tappo rosso e pretende di essere riassunto

Intervento della polizia in via del Molinuzzo: il giovane è stato trovato anche con uno zaino e dei documenti risultati provento di furto. E' stato denunciato e portato in un Cpt in attesa del rimpatrio

Un cittadino di nazionalità gambiana di 22 anni è stato denunciato dalla polizia nel pomeriggio di martedì 20 settembre per il reato di ricettazione e per il possesso di una pistola “giocattolo” priva del tappo rosso. Gli agenti erano intervenuti in via del Molinuzzo in un negozio gestito da una donna cinese che aveva segnalato la presenza molesta di un suo ex dipendente, che pretendeva di essere nuovamente assunto. Una volta sul posto i poliziotti hanno trovato il gambiano, irregolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio. La perquisizione del giovane ha fatto trovare sia la pistola senza tappo rosso siano uno zaino e documenti d’identità che sono risultati provento furto. Da ulteriori accertamenti è poi emerso che lo straniero era stato espulso dall'Italia con un provvedimento della Questura di Torino preso lo scorso 12 settembre. Il 22enne è stato quindi denunciato e poi accompagnato a un Cpt in attesa del rimpatrio.

