Va al pronto soccorso con un dolore al petto: "Mia moglie tenuta per 12 ore su una poltrona"

La donna, una 50enne, alla fine stremata dall'attesa ha firmato per poter tornare a casa. Nel frattempo le sono stati fatti alcuni accertamenti con esito negativo. Il marito ha deciso di rendere pubblica la vicenda

Dopo dodici ore al pronto soccorso del Santo Stefano ha deciso di andarsene firmando le dimissioni volontarie. È quanto capitato a una cinquantenne pratese secondo il racconto fatto dal marito a Notizie di Prato per testimoniare il girone dantesco in cui è finita tra sovraffollamento, pazienti in attesa di un letto e lunghe attese tra un accertamento e l’altro. Una situazione non nuova da sempre sotto i riflettori, causata da un ospedale piccolo rispetto alla popolazione e agli accessi record, peggiorata con la fuga dei medici d’emergenza.

La donna è arrivata al pronto soccorso con un dolore al petto alle 13:40 di mercoledì 28 dicembre. “Accettazione, elettrocardiogramma e parametri quasi immediati, poi è incominciato il calvario su una poltrona. - racconta Fabio Fiorentini - Dopo circa un’ora viene effettuato il prelievo del sangue, gli riferiscono che ci vogliono tre ore circa per i risultati. Siamo così alle 17:15 circa. Risultati ok, ma comunicano un ulteriore prelievo che avviene dopo circa mezz’ora. Alle 19 un infermiera comunica che deve fare i raggi, alle 22:30, ancora in attesa dei raggi seduta su una sedia. Verso le 23 le fanno i raggi e le dicono che a breve la chiameranno per il risultato. Praticamente la rimettono a sedere in una poltrona al pronto soccorso. All’una circa, senza avere nessuna ulteriore comunicazione in merito, chiede giustamente di firmare le dimissioni volontarie, anche in considerazione delle quasi 12 ore in balia del Pronto soccorso. Preciso inoltre che sul foglio delle dimissioni hanno scritto che ho rifiutato il ricovero, ma lo stesso non è mai stato proposto.

Terapia: brufen 600. Naturalmente ho raccontato la storia di mia moglie, ma li la situazione è drammatica per tutti, anziani compresi”.

