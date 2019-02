18.02.2019 h 14:31 commenti

Va al Carnevale con una katana vera, denunciata la madre di un ragazzino

E' quanto successo a Paperino alla prima domenica di Carnevale. Il dodicenne stava giocando con un suo coetaneo quando è stato visto da una poliziotta fuori servizio che ha subito avvertito i colleghi

Ha partecipato al Canervale di Paperino con una katana vera, presa all'insaputa dei genitori dallo sgabuzzino di casa, per giocare con i suoi coetanei ma è stato visto e fermato prima che il pericoloso gioco si trasformasse in altro. Il protagonista di questa prima domenica del famoso corso mascherato è un cinese di 12 anni. A finire nei guai invece, è stata sua mamma, 47 anni, denunciata dalla polizia per abbandono di minore.

E' stata proprio una poliziotta, libera dal servizio, ad accorgersi che quella spada sguainata dal dodicenne, non era un giocattolo ma una vera e propria arma bianca. Ha quindi avvertito i colleghi che dopo aver tolto di mano la katana al ragazzo, sono riusciti a individuare la sua abitazione. La mamma ha dichiarato agli agenti che il figlio si era allontanato da casa da circa 30 minuti senza avvertire.