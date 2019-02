18.02.2019 h 13:45 commenti

Va a spacciare droga portandosi dietro il nipotino, arrestato quarantacinquenne

In manette un pratese fermato in via dei Trebbi dopo aver ceduto una dose di cocaina. La sorpresa è arrivata dal controllo della sua macchina: sul sedile posteriore il nipotino di pochi anni. Sequestrati 130 grammi di stupefacente

Spacciava droga portandosi dietro il nipotino in modo da non attirare troppi sospetti. Un pratese di 45 anni è stato arrestato dal Nucleo investigativo della guardia di finanza nella serata di sabato 16 febbraio. I finanzieri hanno sequestrato 130 grammi di cocaina e una piccola quantità di hashish. L'uomo è stato fermato in via dei Trebbi mentre era in macchina assieme al nipote di pochi anni. Un quadretto familiare apparentemente normale che in realtà nascondeva un'attività di spaccio di droga. Le manette sono scattate immediatamente dopo la cessione di una dose di stupefacente ad un cliente. La perquisizione nel suo appartamento ha consentito di recuperare tutta la cocaina già pronta per lo spaccio e l'hashish. L'accusa: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus