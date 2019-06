27.06.2019 h 12:46 commenti

Va a fuoco un appartamento a San Giusto: messa in salvo una donna di 90 anni

Le fiamme si sono sviluppate nella mattinata al quarto piano di un condominio. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 con i soccorritori che si sono presi cura dell'anziana. Il rogo si è sviluppato nella cucina della casa per cause da accertare

Una donna di circa 90 anni è stata salvata, questa mattina 27 giugno, dall'incendio della propria abitazione. E' successo poco dopo le 11.30 in via Delle Gardenie 97, a San Giusto. le fiamme sono partite dalla cucina di un appartamento che si trova la quarto piano di un condominio. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, l'anziana era già stata messa in salvo e affidata alle cure dei soccorritori del 118.

L’incendio è stato domato nel giro di poco dai vigili del fuoco che hanno quindi effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. Le cause sono in fase di accertamento.