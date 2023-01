07.01.2023 h 10:34 commenti

Va a fuoco auto parcheggiata in strada in via del Cilianuzzo

E' successo ieri sera poco prima delle 20.30. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse ad altre vetture

Momenti di paura, ieri sera 6 gennaio, per l'incendio di un'auto che era parcheggiata in strada. L'allarme è scattato poco prima delle 20.30 quando i passanti hanno visto uscire del fumo dal cofano della vettura, una Mercedes. Immediata la segnalazione alla centrale operativa dei vigili del fuoco che ha inviato sul posto una squadra dal distaccamento di Montemurlo. L'intervento ha impedito che il rogo si propagasse alle altre auto parcheggiate in strada. Ingenti, invece, i danni per l'auto andata a fuoco. Da accertare le cause che hanno innescato le fiamme.

