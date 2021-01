28.01.2021 h 08:54 commenti

Va a fuoco appartamento: una persona ustionata e una intossicata. Evacuato un condominio

Le fiamme stanotte in una palazzina in via Boni. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per mettere al sicuro tutti i residenti

Sarebbero state cause accidentali a provocare l'incendio che la notte di giovedì 28 gennaio, intorno alle 1.30, si è sviluppato in un appartamento di un palazzo a quattro piani in via Boni. I due occupanti dell'abitazione sono stati trasportati all'ospedale dalle ambulanze inviate dal 118: uno per una forte intossicazione, l'altro per le ustioni riportate sulle braccia nel tentativo di spegnere le fiamme; le loro condizioni di salute non sono giudicate gravi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che con l'autoscala hanno raggiunto l'appartamento invaso dal fuoco e dal fumo. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per alcune ore. Tutte le famiglie del condominio sono state evacuate e solo all'alba hanno potuto fare rientro nelle loro case. L'appartamento incendiato è stato dichiarato inagibile: il rogo ha interessato anche il solaio per il quale saranno necessarie verifiche statiche per accertarne la sicurezza. Ingenti i danni. Sono in corso le indagini dei vigili del fuoco per stabilire l'esatta dinamica dei fatti ma non ci sarebbero dubbi sull'accidentalità.



Edizioni locali collegate: Prato

