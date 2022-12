27.12.2022 h 10:17 commenti

Va a Estra Energia un lotto del Servizio a tutele graduali nel sud Italia

La società del Gruppo Estra si è aggiudicata il lotto 9 che riguarda le Regioni Calabria e Basilicata e i Comuni di Bari e di Taranto

Estra Energie, società del Gruppo Estra attiva sul mercato della vendita di gas naturale ed

energia elettrica, si è aggiudicata il lotto 9 che coinvolge le Regioni Calabria e Basilicata e i Comuni di Bari e Taranto per 450 gigawattora di energia, dell'asta indetta dall'acquirente unico per lo svolgimento del Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica. L'assegnazione, spiega una nota, prevede la fornitura a circa 170mila clienti elettrici a Estra Energie a partire dal prossimo 1 aprile 2023 e per i successivi quattro anni.

"L'asta riveste un valore strategico di primo piano per il Gruppo - sottolinea Paolo Abati, direttore generale del Gruppo Estra -, sia con riferimento al consolidamento dell'operatività sui territori che in virtù della crescita del numero totale di clienti. Con l'aggiudicazione dell'asta abbiamo infatti

acquisito il numero più elevato di clienti rispetto ad ogni operazione di acquisizione di società di vendita finalizzata dal Gruppo in precedenza".