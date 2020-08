28.08.2020 h 20:10 commenti

Autogru si ribalta all'Interporto, lungo intervento per rimetterla sulla strada

L'incidente è successo questo pomeriggio intorno alle 16, le operazioni di messa in sicurezza sono durate oltre due ore. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Prato e una di Firenze

Momenti di paura questo pomeriggio, 28 agosto, poco dopo le 16 all'interporto: un’autogru si è ribaltata durante le operazioni di posizionamento di un grosso palo per la telefonia mobile. Nonostante la presenza di alcune persone, nessuna è rimasta ferita.Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Prato, con l’autoscala e l’autogruPer completare le operazioni e riposizionare il grosso mezzo è stato necessario richiedere il supporto di una seconda autogru inviata dal comando di Firenze.Le operazioni si sono protratte per oltre due ore. Da accertare le cause che hanno provocato la caduta.