10.05.2021 h 14:03 commenti

Utilizzano bilance irregolari: multati quattro ambulanti controllati dalla polizia municipale

La verifica è scattata ieri in via Paronese al Macrolotto Uno: sequestrati gli strumenti che erano privi del marchio Ce e non del tipo idoneo alla vendita

La polizia municipale ha riscontrato diverse irregolarità durante il controllo di ieri, domenica 9 maggio, a quattro venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli in via Paronese, al Macrolotto Uno. Durante l’operazione gli agenti hanno verificato le merci e gli strumenti di lavoro dei quattro commercianti, riscontrando varie difformità, sia rispetto alla normativa regionale sul commercio che rispetto al regolamento comunale. In particolare, sono state sequestrate le bilance di tutte e quattro le attività, essendo queste non idonee e prive di marchio CE e quindi non potendo essere garantire la correttezza e la regolarità delle vendite. I quattro ambulanti sono stati sanzionati complessivamente per circa 8000 euro.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus