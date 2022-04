19.04.2022 h 17:46 commenti

Utile netto da oltre 26 milioni di euro per il Banco fiorentino, pronto a scommettere su Prato

Dopo sei anni di gestione prudente e copertura progressiva dei crediti in sofferenza, la banca presenta indici positivi e in crescita

Chiude con un utile netto di otre 26 milioni di euro il bilancio 2021 del Banco fiorentino - Mugello Impruneta e Signa, istituto di credito che copre un territorio di 56 comuni distribuiti su 8 province con 29 sportelli attivi, in espansione anche nel pratese. Le imprese del nostro territorio rappresentano il 15% del portafoglio dei clienti business ma l'obiettivo è incrementare tale percentuale puntando al supporto dei processi di internazionalizzazione.

Il punto sui conti 2021, è stato fatto stamani, 19 aprile, nella sede della direzione generale a Calenzano.

Come ha sottolineato il presidente, Paolo Raffini, "gli indici sono tutti positivi e in crescita a testimonianza del lavoro fatto in questi 6 anni dal processo aggregativo delle tre banche, per rafforzarne la solidità e di conseguenza servire al meglio il territorio. Abbiamo attuato una politica prudente e ora ne cogliamo i frutti. La banca è in equilibrio. Dal 2018 inoltre, siamo nel gruppo Iccrea e questo mette in sicurezza il credito cooperativo e a iuta a crescere amministratori e collaboratori".

Oltre all'utile netto di 26,205 milioni di euro, il 2021 si è chiuso con una raccolta totale da clientela pari a 1.738,7 milioni di euro e impieghi a famiglie e imprese per un totale di 855,1 milioni di euro netti; la raccolta diretta da clientela ammonta invece a 1.276,0 milioni di euro con un incremento complessivo di 147,5 milioni rispetto al 2020. La raccolta indiretta passa da 403 milioni euro a 462,7 milioni di euro, con un incremento di 59,7 milioni di euro.

Uno dei dati più interessanti riguarda la copertura dei crediti deteriorati, passata da 51,91% del 2016, al 62% del 2018, al 65,65% del 2019, dell’82,13% del 2020 fino ad arrivare al 87,81% del 2021. Significa un costante e progressivo processo di derisking che blinda la solidità dell'istituto di credito, aspetto fondamentale in un momento economico incerto come l'attuale a causa del post pandemia e della guerra in Ucraina. E a proposito: "Gli impatti - afferma il direttore generale Davide Menetti - non sono ancora stimabili ma questa situazione di incertezza internazionale ha sicuramente frenato la grande spinta che si era registrata dopo la fine della prima fase Covid. Si fa sentire invece l'aumento dei costi delle materie prime. Stiamo contattando le imprese clienti per capire gli effetti sui loro conti e come la banca può aiutarle a sostenerli".

Il rapporto tra i fondi propri e il totale delle attività di rischio ponderate è pari al 26,85% con un rafforzamento patrimoniale del 4,22% rispetto al 2020. Quello tra le masse di denaro che la banca raccoglie dalla clientela e quelle che impiega finanziando imprese e privati è pari a 67,41%. Dunque l'oculatezza sui conti e la copertura dei crediti in sofferenza, è associata a un'attenta attività di supporto alle esigenze creditizie di imprese e famiglie. Attenzione che ritroviamo anche nel sostegno a numerosissime iniziative sociali, culturali, sportive, di volontariato e di promozione della cooperazione per un totale di oltre 300.000 euro di contributi. "Abbiamo agito su due fronti: da una parte il sostegno all'economia, dall'altra il sostegno al terzo settore che è così importante per il nostro territorio. - conclude il presidente Raffini -Ed è per me motivo di orgoglio sottolineare che durante la pandemia abbiamo sempre tenuto aperto i nostri sportelli per garantire presenza e vicinanza alla nostra clientela e compagine sociale".

(e.b.)