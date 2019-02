26.02.2019 h 12:36 commenti

Usura e sovraindebitamento, Prato città a rischio e il più vulnerabile è il piccolo imprenditore

E' quanto emerso nel corso del convegno che si è tenuto ieri nel salone consiliare del Comune su iniziativa della II commissione consiliare sullo Sviluppo economico del Consiglio Regionale della Toscana

Nel 2018 a Prato oltre il 6,7% della popolazione in base all'Isee è risultata sotto la soglia dei 6mila euro di reddito annuo e la categoria più a rischio usura è rappresentata dai piccoli e medi imprenditori. E' quanto emerso nell'incontro pubblico che si è svolto ieri nel salone consiliare del Comune di Prato sul tema "Usura, sovraindebitamento, reati finanziari: analisi e superamento criticità ", promosso dalla Seconda Commissione Consiliare sullo Sviluppo economico del Consiglio Regionale della Toscana. A coordinare gli interventi la vicepresidente Ilaria Bugetti: "È un tema divulgativo – ha sottolineato Ilaria Bugetti – che punta a informare i cittadini su quelli che sono gli strumenti a loro disposizione per difendersi da questa piaga. E' importante formare e informare".

Da una ricerca curata da Leonardo Ghezzi di Irpet Toscana è emersa la vulnerabilità della città laniera soprattutto dopo la pesante crisi del distretto tessile: "La figura più a rischio usura è sicuramente quella del piccolo imprenditore, soprattutto del settore manifatturiero, che si trova in una condizione di esposizione e in difficoltà nel raccogliere credito perchè non ha garanzie sufficienti. Questa è una dinamica molto fragile". La percentuale di individui a rischio di povertà o esclusione sociale è passata in Toscana dal 15,2% del 2008 al 16,9% del 2016. Abbiamo oggi in Toscana 615mila individui che vivono in una condizione di vulnerabilità perché a rischio di povertà o esclusione sociale, 44mila in più rispetto al 2008. In Toscana la quota di famiglie in povertà assoluta è passata dal 2,0% al 3,2% tra il 2008 e il 2015. Nel 2015 sono povere in senso assoluto in Toscana 53mila famiglie e 120mila individui: 21mila nuclei familiari e 54mila soggetti in più di quelli rilevati ad inizio della crisi. Le due province che spiccano sono Prato e Livorno, ma la provincia laniera ha dimostrato di saper mettere in campo più di uno strumento per prevenire o per arginare situazioni debitorie drammatiche: "Abbiamo messo in atto tutte le possibilità di risposta. - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - Per primi in Italia abbiamo istituito in Italia l'OCC Terre di Prato (composto dai Comuni di Carmignano, Prato, Vernio, Vaiano, Cantagallo, Montemurlo, Poggio a Caiano e Calenzano) che fa parte della giurisdizione del Tribunale di Prato. Per quanto ci riguarda abbiamo uno sportello dedicato aperto al Sueap di via Arcivescovo Martini ogni venerdì mattina su appuntamento. In più questi aspetti sono tra i temi studiati dalla commissione speciale sui fenomeni di criminalità del nostro Consiglio comunale".

A livello giudiziario il fenomeno è ancora molto sottotraccia come ha spiegato il procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi: in Tribunale nell'ultimo anno sono approdati infatti solo 10 procedimenti per tassi usurari derivanti da contratti bancari, di cui 9 archiviati. Ed è ancora più modesto il risvolto giudiziario su possibili forme di usura extra bancarie.