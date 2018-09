22.09.2018 h 21:27 commenti

Ustionata gravemente mentre cerca di accendere il camino con una bottiglia di alcol

L'incendio si è sviluppato in una casa di Sasseta. La donna ferita è stata soccorsa in codice rosso e portata in ospedale. Intervenuti i vigili del fuoco

Una donna di 78 anni è rimasta ferita in maniera seria nell'incendio che si è sviluppato, nella prima serata di oggi, sabato 22 settembre, nella sua casa in località La Chiesina a Sasseta, nel comune di Vernio.

La donna si sarebbe ustionata mentre cercava di accendere il camino utilizzando una bottiglia di alcol. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano e quelli di Montemurlo, mentre la donna è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio e portata in codice rosso in ospedale. Le fiamme sono state circoscritte e domate nel giro di un'ora. Il rogo avrebbe interessato solo la stanza della cucina dove si trova il camino. L'intera palazzina è stata però evacuata per ragioni di sicurezza. Sul posto anche i carabinieri di Vernio.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

