Uso di droga tra i giovanissimi, Poggio mette in campo prevenzione e più controlli

Il progetto di educazione della polizia municipale ha coinvolto 130 ragazzi delle classi terze delle scuole medie. Insieme all'Arma dei carabinieri diventeranno sorvegliati speciali giardini e strade

La prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol parte già dai ragazzi che frequentano la scuola media. A loro è rivolto il progetto della Polizia municipale di Poggio a Caiano, in collaborazione con l'Arma dei carabinieri, presentato ieri, 29 novembre, alle Scuderie medicee. Sei le classi terze dell'istituto Mazzei, per un totale di 130 ragazzi, che hanno preso parte alla mattinata. Ma il progetto non si esaurisce qui e proseguirà nel corso dei prossimi mesi affiancando alla prevenzione anche un'attività di repressione con controlli nei giardini e lungo strade utilizzando anche strumenti ad hoc quali il drug test.

“Questi due anni di pandemia – dichiara il sindaco Francesco Puggelli - hanno generato nuove fragilità e acuito quelle esistenti, in particolare nei nostri ragazzi, esponendoli maggiormente al fenomeno delle tossicodipendenze. Adesso servono risposte concrete ai loro bisogni e a noi Istituzioni spetta il compito di offrire soluzioni con cui arginare le loro fragilità e vulnerabilità. Il progetto che oggi presentiamo ufficialmente è da questo punto di vista uno strumento prezioso poiché mette a disposizione della nostra comunità più risorse e strumenti utili a contrastare il fenomeno in un ambiente come quello della scuola, che è da tutelare in modo prioritario”.

Hanno portato la propria testimonianza ai ragazzi lo psicoterapeuta del servizio dipendenze della Asl, Marco Gabbiani, i rappresentanti della Lorenzo Guarnieri onlus e della Gabriele Borgogni onlus, due associazioni dedicate a vittime della strada, ed infine Vanessa, una giovane donna che ha vissuto in prima persona un incidente stradale causato dall'uso di sostanze stupefacenti. “Il progetto che abbiamo candidato al finanziamento ministeriale – spiega il Comandante della polizia municipale Matteo Maria Berti - prevede specifiche azioni rivolte a prevenire e a reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani, attraverso azioni di sensibilizzazione, di formazione e di confronto, come quella di questa mattina, ma anche attraverso l’intensificazione dei controlli della Polizia nei luoghi di aggregazione giovanile in stretta collaborazione con i Carabinieri. Tutto questo allo scopo di avvicinare i giovani e far crescere la loro fiducia nei confronti delle donne e degli uomini in divisa e di quello che queste persone possono fare per la loro sicurezza ed il loro benessere. Come abbiamo scritto nei volantini divulgativi del progetto – prosegue Berti - “La droga ci uccide”, questo significa che siamo tutti parte di una comunità e quando siamo sotto l’effetto di droghe, con i nostri comportamenti, mettendoci per esempio alla guida, possiamo coinvolgere e fare del male ad altri accanto a noi”.





