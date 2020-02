21.02.2020 h 12:29 commenti

Uso del telefonino alla guida, in pochi giorni multe per 3.770 euro e 325 punti decurtati sulle patenti

La polizia municipale ha intensificato i controlli, anche con pattuglie in borghese e su moto e macchine "civetta". In totale sanzionati 65 automobilisti. Alla seconda infrazione scatta la recidiva con la sospensione della patente

Nuovo giro di vite della polizia municipale contro la brutta abitudine di utilizzare lo smartphone mentre si guida l'auto. Nell’ultima settimana, diverse pattuglie del reparto motociclistico sono state specificatamente impegnate nei controlli sugli automobilisti che usavano il cellulare, sia a mezzo agenti che indossavano la divisa, ma anche con agenti in abiti borghesi su mezzi civetta. In pochi giorni sono stati elevati ben 65 verbali per l'uso di smartphone alla guida, per un totale di 325 punti decurtati sulle patenti e 3.770 euro di sanzioni pecuniarie.

Tra l'altro, l’articolo 173 del Codice della Strada che sanziona l'uso del telefonino alla guida prevede che, in caso di seconda infrazione dell'arco di 2 anni, cioè in caso di recidiva, scatti anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

La polizia municipale ricorda che l'uso degli apparecchi radiofonici è vietato se richiede l'uso anche di una sola mano, perché la deroga legislativa consente l’utilizzo solo di apparecchi a vivavoce che non impegnino le mani. I controlli proseguiranno e continueranno ad essere programmati con regolarità sulle strade cittadine anche con pattuglie in borghese.

"Secondo i dati Istat riferiti all'incidentalità in Italia - spiega la Municipale -, la distrazione alla guida rientra tra i comportamenti errati che sono più frequentemente causa di incidente stradale. Utilizzare il telefono mentre si guida, non solo per telefonare ma anche per chattare sui social o navigare nel web è un comportamento che aumenta notevolmente il rischio di incidenti ed è perciò ritenuto altamente pericoloso".