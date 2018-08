30.08.2018 h 15:26 commenti

Usciti i gironi della serie D, biancazzurri nel gruppo 'E'

La società laniera con toscane e umbre in un raggruppamento a 20 squadre

Biancazzurri nel girone E della serie D. Un raggruppamento a 20 squadre. Toscane e umbre insieme. Queste le altre 19 formazioni: Aglianese (che ha eliminato la squadra di Settesoldi in coppa Italia domenica scorsa), Aquila Montevarchi, Bastia, Cannara (quanti ricordi per quelle sfide con il Grifo negli anni '70 e nel campo parrocchiale della società umbra), Gavorrano, Ghivizzano Borgo a Mozzano, Massese, Pianese, Ponsacco, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangimignano, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza, Sinalunghese, Sporting Trestina, Tuttocuio e Viareggio. Ovviamente la famiglia Toccafondi sta attendendo il ricorso al TAR per il ripescaggio in serie C ma ad oggi i fatti parlano di una squadra retrocessa dalla serie C e che affronterà il girone E della serie D e che è già fuori dalla coppa di categoria.