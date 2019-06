13.06.2019 h 11:38 commenti

Uscite di sicurezza ostruite: titolare di azienda denunciato e multato per seimila euro

Il capannone è stato controllato dalla squadra interforze che ha trovato anche uno dei sette operai al lavoro senza nessun contratto

Nel capannone le uscite di sicurezza erano ostruite mentre i macchinari usati dai lavoratori erano vecchi e senza manutenzione. Per questo un 45enne cinese, titolare di un'attività commerciale nella zona industriale del Macrolotto Uno, è stato denunciato al termine di un controllo effettuato ieri pomeriggio 12 giugno dalla 'squadra interforze", composta da personale di polizia, guardia di finanza, polizia municipale, ispettorato del lavoro, Asl. All'interno sono stati trovati sette lavoratori, tutti con permesso di soggiorno, ma uno di questi non aveva un regolare contratto. Il titolare è stato sanzionato complessivamente per quasi 6.000 euro con la sospensione coattiva dell'attività, ma ulteriori decisioni su lui e la sua attività potrebbero essere prese dopo ulteriori approfondimenti.

Edizioni locali collegate: Prato

