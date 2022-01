14.01.2022 h 16:33 commenti

Usavano il giardino della chiesa come nascondiglio per la droga, pusher denunciati dal parroco

I fatti risalgono alla primavera del 2020. Il sacerdote intervenne subito per evitare che l'attività di spaccio prendesse campo mettendo a rischio i parrocchiani La sentenza è stata pronunciata dal giudice delle udienze preliminari

Il nascondiglio della droga era la siepe del giardinetto della parrocchia di San Paolo a Stagnana, in via Carissimi. Un posto ritenuto evidentemente sicuro e al di sopra di ogni sospetto ma che ugualmente ha creato guai a due uomini, un albanese di 35 anni e un pakistano di 23, denunciati a giugno del 2020 dal parroco, don Jean Jacques Ilunga. La denuncia mise in moto la polizia che seguendo per qualche giorno i movimenti dei due riuscì a coglierli sul fatto e a sequestrare diverse dosi di marijuana. Ieri, giovedì 13 gennaio, il processo davanti al giudice delle udienze preliminari. Stessa accusa per entrambi: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il pakistano ha patteggiato un anno e 6 mesi di reclusione, mentre l'albanese, difeso dagli avvocati Ewelina Kril e Tiziano Veltri, è stato assolto perché ritenuto estraneo alla gestione delle dosi di droga.

Il parroco, quando si rese conto della presenza dei due che non conosceva e che erano nuovi della zona, cercò di capire il motivo del loro continuo girovagare nei pressi della chiesa e quando sospettò che la ragione poteva essere un giro di droga, avvisò la polizia. Fu un'indagine lampo che ieri, a un anno e mezzo dai fatti, è approdata nell'aula del tribunale.



