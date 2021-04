09.04.2021 h 12:08 commenti

Usa un taxi clandestino per trasportare eroina: arrestato dopo la colluttazione con i carabinieri

In manette un 32enne trovato con più di un etto e mezzo di stupefacente e oltre 5mila euro in contanti. La droga era nascosta nelle mutande e nei calzini. Sempre ieri arrestato anche un pusher sorpreso a cedere cocaina ad un imprenditore

Si stava spostando a bordo di un taxi clandestino, guidato da un connazionale, per trasportare più di un etto e mezzo di eroina, suddivisa in 13 involucri, quando è stato bloccato dai carabinieri del Reparto Operativo che, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo. In manette è finito un 32enne nigeriano, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Prima di arrendersi, l'uomo ha ingaggiato una violenta colluttazione con quattro militari che, alla fine, sono riusciti a bloccarlo. Lo stupefacente era nascosto nelle mutande e nei calzini del pusher, che aveva con sé anche oltre 5mila euro in contanti, sequestrati, al pari della droga, in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato bloccato verso le 21.30 di ieri, 8 aprile, mentre transitava a Quarrata su una Renault Megane condotta da un connazionale di 30 anni, residente a Prato e tassista abusivo.

Sempre ieri i carabinieri della Compagnia hanno arrestato in via dell'Artigianato un marocchino di 45 anni, pluripregiudicato, sorpreso a cedere 5 grammi di cocaina ad un imprenditore italiano residente a Vaiano.