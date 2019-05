21.05.2019 h 11:15 commenti

Usa la casa come ditta per il confezionamento della droga: arrestata una 56enne

La donna gestiva a domicilio l'attività molto redditizia, visto che i carabinieri le hanno sequestrato oltre 12.500 euro in contanti. Trovata ketamina, shaboo e hashish

Aveva trasformato la sua casa in una piccola ditta individuale per il confezionamento delle dosi di ketamina e shaboo. Un'attività redditizia, visto che i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 12.500 euro in contanti. In manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è finita una donna cinese di 56 anni, residente a Prato ed ufficialmente disoccupata. Nella sua casa, controllata nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di un'attività investigativa, sono stati trovati 203 grammi di ketamina, 3.5 di shaboo e sette di hashish. Il tutto già confezionato in dosi. trovate anche tre bilancine elettroniche di precisione, una pressa termosaldatrice e oltre 3.800 bustine di cellophane vuote. L'arrestata, su disposizione del pm Massimo Petrocchi, è stata rinchiusa a Sollicciano.

