Usa la cantina condominiale come deposito per la droga: arrestato un 43enne

L'intervento dei carabinieri dopo le segnalazioni di un insolito via vai di persone in un palazzo. In manette anche un 26enne sorpreso a cedere una dose ad un giovane

Ancora due arresti effettuati dai carabinieri impegnati sul fronte della lotta allo spaccio di droga.

I militari della Stazione di Iolo hanno arrestato un marocchino di 43 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata dopo alcune segnalazioni di un via vai di giovani nei pressi del condominio nelle vicinanze di via del Girasole. I carabinieri hanno quindi iniziato servizi di osservazione che hanno portato a sorprendere il pusher mentre era in una cantina condominiale all’interno della quale sono state trovate una quindicina di dosi di cocaina pronte per essere spacciate, altri 20 grammi di hashish e oltre 300 euro ritenute provento dell’attività di spaccio.

I carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno invece arrestato un 26enne marocchino sorpreso e bloccato nei pressi di via Gestri subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un giovane acquirente pratese, quest’ultimo segnalato alla Prefettura di Prato come assuntore. Nei confronti dei due giovani è scattata anche la sanzione per aver lasciato il proprio domicilio in assenza dei motivi ammessi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la prevenzione del contagio del covid19.



